A lo largo de su carrera, Kevin Costner ha cabalgado una y otra vez hacia el Oeste. Lo hizo con “Danza con lobos” (1990), que se convirtió en un clásico del ‘western’ moderno; y lo repitió recientemente en “Yellowstone”, la serie que redefinió el género para una nueva generación. Pero en “Kevin Costner’s The West”, su nueva producción, el actor regresa a ese territorio bajo el formato documental, decidido a explorar no solo el mito, sino también las verdades —incómodas, complejas y necesarias— que lo sostienen.

La serie, hecha para el canal History Channel, está concebida como una docuserie de ocho episodios que abordarán la historia del Oeste estadounidense desde múltiples ángulos. Costner, que participa como narrador y productor ejecutivo, no oculta el carácter íntimo del proyecto: “Me atrae el Oeste, es como tener un pez dorado en un acuario. Pude, ya sabes, dar una vuelta por el castillo varias veces, pero con el tiempo quiero volver a lo que nos impulsó a cruzar este país y al drama que trajo consigo. Me obsesiona lo que me precedió”, declaró el actor durante la rueda de prensa virtual de “The West” en la que estuvo presente Saltar Intro de “El Comercio”.

La serie cuenta también con la participación clave de la historiadora y escritora Doris Kearns Goodwin, quien funge como productora ejecutiva y asesora principal del contenido histórico. Ampliamente conocida por sus estudios sobre Abraham Lincoln y Franklin D. Roosevelt, Goodwin tuvo su primer acercamiento con el Oeste a través de las historias de los presidentes que estudió. Desde la perspectiva de Thomas Jefferson, se acercó a Luisiana; con Andrew Jackson supo del Sendero de las Lágrimas, cuando miles de nativos americanos fueron desplazados de sus tierras; y, con Teddy Roosevelt, el presidente que fue elegido en el Oeste “vivió mentalmente durante 10 años”.

“A través de esta serie, he visto el Oeste desde cero: desde la gente, los colonos, los nativos americanos, los misioneros religiosos que fueron allí, los soldados y todos los conflictos”, explicó Goodwin en la conferencia virtual.

El Oeste desde otra óptica

Goodwin aporta a “The West” una visión rigurosa que busca ir más allá del relato épico tradicional del western. Tanto para ella como para Costner fue importante la selección de los temas con los que retrataron un siglo de eventos —y personajes — cruciales. Ambos buscan no solo ofrecer una historia entretenida, sino también alejada de los clichés usuales entorno al Oeste.

“Cuando empezamos a hacer ‘westerns’, la gente se enamoró de la imagen. Simplemente no podían creer lo grande que era el país, lo hermoso que era. Y cuando le pusimos música y vimos a alguien a caballo, solo queríamos seguir viendo eso. Simplemente nos parecía hermoso. Ver un pueblo y no entender realmente cómo surgió ese pueblo. Solo veías que existía. Bueno, no pensabas en ninguna de las dificultades. Así que simplemente romantizamos lo que veíamos”, afirmó Costner.

Kevin Costner en el set de "The West". (Foto: Difusión/ History Channel)

“Fue un tiempo complicado. Fue más difícil de lo que cualquiera podría imaginar: ir a una tierra indómita, inexplorada, y arrastrar a tu familia contigo. América se construyó de a pulgadas, durante 400 años avanzamos así, y fue una lucha dura. Fue un territorio disputado. Fue tomado, recuperado, tomado de nuevo, recuperado otra vez. Y de alguna manera, la gente seguía viniendo. Así que un mito a desmontar es que esto fue un Disneylandia: lo que ocurrió allí fue real. Y nos marcó como nación”, añadió el actor.

Para Goodwin otro mito a derribar es el de la presencia y participación de las mujeres en esta etapa histórica. Como recalca la experta, solemos pensar en un entorno muy masculino cuando evocamos este periodo: “El sheriff, el forajido y el vaquero —todos hombres—. Como si no hubiera mujeres que alguna vez se aventuraron al Oeste. Y, obviamente, ellas iban con sus compañeros. Formaban las comunidades. Cuando ellas iban, todo cambiaba. Sin duda, ese papel estuvo subrepresentado en las viejas películas del oeste que veíamos cuando éramos chicos”, explicó durante el encuentro con la prensa.

Múltiples voces

Los episodios de “Kevin Costner’s The West” combinarán dramatizaciones, imágenes de archivo, mapas animados, reconstrucciones visuales y muchas entrevistas, desde historiadores hasta personas que pueden ayudar a reconstruir el universo del Oeste. Entre ellos: nativos americanos.

La historia de los nativos americanos también se relata en "The West". (Foto: Difusión/ History Channel)

“Una de las cosas que realmente tratamos de hacer en la serie es reunir un abanico de historiadores y expertos que han trabajado con esa nueva línea de investigación que surgió en los últimos 30, 40, 50 años, para profundizar realmente en las culturas nativas americanas. Tenemos a una mujer que es nativa americana, cuya familia estuvo involucrada en algunas de las historias que contamos. Y eso le da una autenticidad real cuando habla, porque se ha sumergido completamente en ese mundo, igual que Kevin desde que tenía seis años”, contó Goodwin.

“A menudo, han tenido esta historia del Oeste como parte de lo que son. Y no hay nada que enseñe mejor a los jóvenes, creo, que alguien que ama su tema y lo cuenta con entusiasmo. Así que esperamos que este documental, al mostrar todos los lados del conflicto —entre los soldados, los nativos americanos, los misioneros, los colonos—, les dé una visión mucho más completa de cómo era realmente Estados Unidos y el Oeste”, añadió la historiadora.

Además de testimonios y entrevistas, "The West" presenta recreaciones de la época. (Foto: Difusión/ History Channel)

Para Costner resulta muy especial sumarse a un proyecto como este, pues, destacó, siempre ha buscado la diversidad en las historias en las que elige ser parte, como cuando hace más de tres décadas, decidió protagonizar y dirigir “Danza con lobos”, una cinta que presentaba a los Lakota, parte de la tribu Sioux, como un grupo con tradiciones, costumbres y una forma de vida rica, una representación muy alejada de lo que usualmente priorizaron los grandes estudios.

“Me encanta que me detuve a hacer esa película. Hollywood me habría hecho hacer muchas otras cosas- y eso no está mal-, pero me encantó que me detuve a mí mismo y conté una historia que estaba en mi corazón. Me alegra que me detuve, que no me quedé con la idea de otra persona sobre lo que debía hacer, que tenía una historia que quería compartir y me alegra, que más de treinta años después, la gente aún la recuerda”, destacó Costner.

Una apuesta por la memoria

Así como varios de sus proyectos previos han quedado en la memoria colectiva, Kevin Costner espera que esta serie documental siembre una semilla en los jóvenes: la de la curiosidad por el pasado, para así entender mejor el presente y proveer de una herramienta de comprensión valiosa para tomar buenas decisiones.

Tanto para Kevin Costner como para Doris Kearns Goodwin es clara la importancia de conocer la historia para avanzar hacia un futuro mejor.

“Creo que vale la pena decirlo, y quiero dejarlo asentado acá para todos: hay demasiada matemática en la escuela. Demasiada matemática. ¿Ok? ¡Necesitamos más historia!”, sentenció Costner con una sonrisa. “Las personas que son buenas en matemáticas, siempre van a ser buenas. Simplemente son inteligentes. Y el resto de nosotros, no podemos competir con eso. Pero lo que es necesario es historia”.