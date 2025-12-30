Sydney Sweeney: “Todas conocemos a mujeres que intentan ser perfectas y sentimos empatía”

En “La empleada”, Amanda Seyfried y Brandon Sklenar encarnan a la aparente pareja perfecta, Nina y Andrew, cuyo equilibrio se quiebra con la llegada de Millie, interpretada por Sydney Sweeney, quien llega a su hogar para trabajar como asistenta. Para las actrices —también productoras ejecutivas de la adaptación del libro homónimo de Freida McFadden— el trabajo conjunto tuvo algo de espejo generacional. “Somos gemelas. Ahora mismo lo veo en el reflejo de la cámara”, dice Seyfried en conversación con Somos.

Sydney Sweeney en el avant premiere de "La empleada". (Foto: AFP)

“Sydney ya estaba comprometida cuando terminé el proyecto. Ella me encanta, quería realmente trabajar con ella”, señala por su parte Paul Feig, director de la cinta, confeso admirador de Alfred Hitchcock y natural consumidor de thrillers, quien hace un paréntesis durante la entrevista para comentar otra fascinación: “Amo al Perú y a su gente, por cierto. Estuve allí hace unos años y me encantó”.

“Millie, mi personaje, no tiene mucho. En su maletera solo hay un bolso. Muchas piezas de su ropa están repetidas”, comenta la actriz que muestra algo muy diferente en la vida real. En el avant premiere de la película, por ejemplo, apareció con un imponente vestido blanco que parecía emular a la icónica Marilyn Monroe detenida sobre una rejilla del metro, con la falda levantada por el aire. Su figura, como siempre, atrajo flashes y comentarios. Como ha sido todo el año con ella, convertida en una estrella de Hollywood adorada y cuestionada a partes iguales.

En el ojo de la tormenta

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney en una escena de "La empleada". (Foto: AFP)

Una de las más sonadas controversias mediáticas del 2025 tuvo a Sweeney como protagonista. Hablamos del comercial de American Eagle que colocó su nombre entre las más aireadas tendencias. El eslogan “Sydney Sweeney tiene los mejores jeans” fue criticado por, supuestamente, ser un juego de palabras en doble sentido (en inglés, “jeans” suena igual que “genes”): y la referencia a los genes de Sweeney fue interpretada como un guiño a la supremacía racial.

El tema activó lecturas sociopolíticas sobre el racismo y la publicidad llegó incluso a ser celebrada por Donald Trump. “Yo solamente amo los jeans”, respondió Sweeney en una entrevista con la revista “GQ” que también dio mucho que hablar. En dicho diálogo, la actriz de 28 años confesó que suele mantener el celular en silencio para evitar el ruido de las redes sociales.

Sydney creció en la ciudad más antigua de Washington, Spokane, lejos del glamour que hoy la rodea. Aunque suele encogerse de hombros cuando habla de su imagen pública, la mujer que es hoy dista mucho de la joven de 12 años que expuso a sus padres un plan a futuro para ser artista.

Los productores de "La empleada", Laura Fischer y Todd Lieberman, posan junto al director Paul Feig y los actores Amanda Seyfried, Sydney Sweeney, Brandon Sklenar, al costado del productor Carly Kleinbart Elter en el avant premiere de la película. (Foto: AFP)

En el 2022, la difusión de unas imágenes de la fiesta de cumpleaños 60 de Lisa Sweeney, su madre, delataba el amor de la familia por la música country y las botas vaqueras. Los gorros rojos de los invitados tenían escrita la frase “Make Sixty Great Again” (“Hagamos que los 60 vuelvan a ser grandes”), que evocaban el eslogan de Donald Trump (“Make America Great Again”). El hecho también desató tensos comentarios pero, según la actriz, los detalles fueron “sacados de contexto”. Aunque su entorno intentó contener el ruido sobre su vida privada, su registro en el Partido Republicano –que nunca negó– reavivó el debate.

Carrera en ascenso

En sus primeros años de carrera, Sweeney interpretó a una joven miembro de la comunidad LGBT en la serie de Netflix “Everything Sucks!” (2018), luego apareció en la muy popular y comentada “Euphoria” (2019) y también fue una hippie en la cinta “Había una vez en Hollywood” (2019), de Quentin Tarantino. Para el 2023, capitalizó el éxito de la comedia romántica “Con todos menos contigo”, antes de un traspié con la película de superhéroes “Madame Web”.

En un intento de control creativo para contar más historias de mujeres, Sweeney lanzó su compañía Fifty-Fifty Films en el 2020. Produjo “Reality”, basada en el tenso interrogatorio federal a una exagente de inteligencia, que ella también interpreta. Después vino “Inmaculada”, donde se transformó en una monja, y trabajó también en “The White Lotus”, exitosa serie de HBO Max.

“Todas conocemos a mujeres que intentan ser perfectas y sentimos empatía. De alguna manera, todas hemos pasado por eso”, nos dice Sweeney volviendo a hablar de su personaje en “La empleada”.

En la misma industria en la que Margot Robbie le dio vuelta al arquetipo mujer perfecta con proyectos como “Barbie”, o donde Pamela Anderson protesta contra los excesos del maquillaje rejuvenecedor, Sweeney parece sentirse cómoda con el estereotipo de bomba sexy y rubia, aunque su estilo y actitud generen tantas adhesiones como rechazos.