La secuela del thriller “The Housemaid”, protagonizado por Sydney Sweeney, llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, según informó el medio especializado Variety.
La secuela del thriller “The Housemaid”, protagonizado por Sydney Sweeney, llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, según informó el medio especializado Variety.
La película, titulada “The Housemaid’s Secret”, será la continuación del éxito estrenado en 2025, que se convirtió en un fenómeno de taquilla y recaudó cerca de 400 millones de dólares en todo el mundo.
El proyecto volverá a contar con la dirección de Paul Feig (‘Bridesmaid’) y estará basado en el segundo libro de la saga literaria firmada por Freida McFadden. La guionista Rebecca Sonnenshine, que adaptó el primer libro, es responsable de la adaptación de este nuevo proyecto.
La secuela comenzará su producción en 2026, consolidando así una franquicia que ha ganado notoriedad tras el éxito del primer filme y el creciente interés del público por las adaptaciones de thrillers literarios.
Chuck Norris, ícono de artes marciales y cine de acción, conocido por 'El furor del dragón', 'Delta Force' y 'Walker, Texas Ranger', ha fallecido a los 86 años. Nacido en 1940 en Oklahoma, se formó en Corea en la Fuerza Aérea, abrió academias, fue campeón mundial de karate y trabajó con Bruce Lee. Hospitalizado de urgencia en Kauai por emergencia médica, su familia confirmó la noticia sin detallar causas.