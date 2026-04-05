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Secuela de “The Housemaid”, protagonizada por Sydney Sweeney, ya tiene fecha de estreno. (Foto: Netflix)
Secuela de “The Housemaid”, protagonizada por Sydney Sweeney, ya tiene fecha de estreno. (Foto: Netflix)
Por Agencia EFE

La secuela del thriller “The Housemaid”, protagonizado por Sydney Sweeney, llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, según informó el medio especializado Variety.

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