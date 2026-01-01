“The Housemaid” (en español: "La empleada" o "La asistenta“) ya está disponible en las carteleras de varios países alrededor del mundo. Así, con un elenco liderado por las actrices Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, esta adaptación de la novela homónima de Freida McFadden trae consigo una historia que promete mantenernos al borde del asiento. Entonces, a propósito de su llegada a la pantalla grande, ha surgido una pregunta entre miles de cinéfilos previsores: ¿la cinta tiene alguna escena post-créditos?

Vale precisar que la producción está dirigida por Paul Feig y se centra en Millie Calloway (Sweeney), una joven decidida a comenzar de nuevo cuando acepta trabajar como empleada doméstica para una pareja adinerada.

Sin embargo, lo que parece ser el trabajo perfecto pronto se convierte en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura… y su vida.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Housemaid”:

“THE HOUSEMAID”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es NO. “The Housemaid” no tiene ninguna escena post-créditos ni a la mitad de los créditos.

En ese sentido, una vez que la pantalla se va a negro y comienzan a rodar los nombres del equipo de producción, te debes convencer de que la historia ha concluido.

Así, como es habitual en la mayoría de thrillers dramáticos, puedes levantarte de tu butaca con tranquilidad... sin temor a perderte ningún adelanto o secuencia extra.

LA PELÍCULA “THE HOUSEMAID”, ¿PODRÍA TENER SECUELA?

Todavía no hay nada confirmado, pero es importante saber que la obra original de Freida McFadden tiene secuelas: “The Housemaid’s Secret” (2023) y “The Housemaid Is Watching” (2024).

Por lo tanto, si la película se convierte en un éxito en taquilla, se podría dar luz verde a la eventual adaptación del segundo libro de la saga literaria.

EL DETALLE QUE QUIZÁ NO TE QUIERES PERDER DURANTE LOS CRÉDITOS DE “THE HOUSEMAID”

Si bien no hay una escena visual, los reportes de las primeras proyecciones de la película revelan un detalle sonoro clave para los fans del pop.

Y es que durante los créditos finales suena la canción “I Did Something Bad” de la superestrella Taylor Swift, lo que ha generado reacciones favorables entre sus seguidores.

Y tú, ¿ya la habías escuchado?

FICHA TÉCNICA DE “THE HOUSEMAID”

Año: 2025

2025 Duración: 131 min.

131 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Paul Feig

Paul Feig Guion: Rebecca Sonnenshine

Rebecca Sonnenshine Música: Theodore Shapiro

Theodore Shapiro Compañías: Feigco Entertainment, Hidden Pictures, Lionsgate

El póster de "The Housemaid", película del director Paul Feig que se desarrolla a lo largo de 131 minutos de metraje (Foto: Lionsgate)

