En los últimos días han circulado rumores de que Sydney Sweeney podría interpretar a una ‘chica Bond’ en la próxima película de ‘James Bond’. A raíz de ello, muchos han estado esperando que ella se pronunciara al respecto. Afortunadamente para ellos, la actriz ya ofreció una respuesta sobre el tema. En esta nota conocerás qué manifestó.

Por si no lo sabías, desde que Daniel Craig finalizó su etapa como ‘el agente 007’ tras cinco películas, aún no se sabe quién será el próximo ‘James Bond’. Por ahora, solo abundan los rumores al respecto, así como los de quién podría ‘dar vida’ a una ‘chica Bond’ en la próxima entrega de la franquicia. Justo en este punto entra el nombre de la estrella de ‘Euphoria’.

¿Pero qué es una ‘chica Bond’? Para ser directo y claro, te digo que es un personaje femenino que aparece en las películas, novelas o videojuegos de ‘James Bond’, y que generalmente cumple roles como interés amoroso, aliada, antagonista o compañera del espía.

Sydney Sweeney es una actriz, modelo y productora estadounidense. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP) / LISA O'CONNOR

Luego de haberte informado todo lo anterior, te comento que Sydney Sweeney conversó hace poco con Variety y ahí se pronunció sobre los rumores de que podría interpretar a una ‘chica Bond’. Sus palabras dieron la vuelta al mundo rápidamente.

“Siempre he sido un gran fan de la franquicia”

“Para ser honesta, no conozco todos los rumores sobre ‘Bond’, pero siempre he sido un gran fan de la franquicia y estoy emocionada y curiosa por ver qué hacen con ella”, indicó la artista, quien también dio una respuesta sobre si le interesaría interpretar a una ‘chica Bond’. “Depende del guion. Creo que me divertiría más como ‘James Bond’”, precisó.

Sydney Sweeney nació el 12 de setiembre de 1997 en Spokane, Washington, Estados Unidos. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Películas destacadas de Sydney Sweeney

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019)

‘Big Time Adolescence’ (2019)

‘Under the Silver Lake’ (2018)

‘Nocturne’ (2020)

‘The Voyeurs’ (2021)

‘Reality’ (2023)

‘Immaculate’ (2024)

‘Madame Web’ (2024)

‘Americana’ (2023)

‘Anyone but You’ (2023)

