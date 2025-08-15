Después de escuchar una interesante conversación en la cafetería en la que trabaja, Penny Jo Poplin (Sydney Sweeney) decide unir fuerzas con ‘Lefty’ Ledbetter (Paul Walter Hauser) para robar un raro artefacto indígena que vale mucho dinero en “Americana”, escrita y dirigida por Tony Tost en su debut cinematográfico. ¿Cuándo se estrena la película? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

Además de Sweeney, Walter Hauser, el thriller de acción que se estrenó en el Festival de Cine y Televisión South by Southwest de 2023, cuenta con las actuaciones de Halsey, Eric Dane , Zahn McClarnon, Simon Rex, Gavin Maddox Bergman, Derek Hinkey, Toby Huss, Harriet Sansom Harris y Donald Cerrone.

¿DE QUÉ TRATA “AMERICANA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Americana”, “cuando un raro artefacto indígena aparece en el mercado negro, atrae a un grupo peligroso. Una tímida camarera con grandes sueños (Sydney Sweeney) y un veterano solitario (Paul Walter Hauser) forman una alianza improbable para recuperarlo, sin saber que se han involucrado en una guerra brutal.

Los persigue un violento sicario (Eric Dane), contratado por un anticuario corrupto (Simon Rex), mientras que otros contendientes, incluyendo un decidido líder indígena (Zahn McClarnon) y una mujer con un pasado oscuro (Halsey), traen sus propios motivos y bagajes a la caza.”

Sydney Sweeney interpreta a Penny Jo Poplin, una camarera con grandes sueños, en el thriller de acción "Americana" (Foto: Lionsgate)

Por lo que he visto en el tráiler, el buscado artefacto vale más de medio millón de dólares, así que los interesados se enfrascan en una violenta batalla por apoderarse de la prenda y cobrar la recompensa. ¿Quién se quedará con el botín? ¿Qué tendrá que hacer para conservarlo?

¿CÓMO VER “AMERICANA”?

El thriller de acción “Americana” se estrenó en los cines de Estados Unidos el viernes 15 de agosto de 2025.

Fecha de estreno de “Americana” en Estados Unidos: 15 de agosto de 2025

Fecha de estreno de “Americana” en Reino Unido: 22 de agosto de 2025

Fecha de estreno de “Americana” en Canadá: 15 de agosto de 2025

TRÁILER DE “AMERICANA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “AMERICANA”

Sydney Sweeney como Penny Jo Poplin

Paul Walter Hauser como ‘Lefty’ Ledbetter

Halsey como Mandy Starr

Eric Dane como Dillon MacIntosh

Zahn McClarnon como Ghost Eye

Gavin Maddox Bergman como Cal Starr

Simon Rex como Roy Lee Dean

Derek Hinkey como Hank Spears

Toby Huss como Pendleton Duvall

Harriet Sansom Harris como Tish

Donald Cerrone como el sheriff Cole Pickering

Halsey asume el rol de Mandy Starr, una de las que busca el artefacto en el thriller de acción "Americana" (Foto: Lionsgate)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “AMERICANA”?

La película “Americana”, que cuenta con Alex Saks como productor, tiene una duración de 107 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “AMERICANA”?

La fotografía principal de “Americana”, producida por las compañías Bron Studios y Saks Picture Company, comenzó en febrero de 2022, en Nuevo México.

