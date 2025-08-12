Después de cuatro años, Bob Odenkirk regresa como el esposo, padre y asesino adicto al trabajo Hutch Mansell en “Nobody 2” (“Nadie 2” en español). En la secuela de la película de acción y suspenso dirigida por Timo Tjahjanto y escrita por Derek Kolstad y Aaron Rabin, el protagonista continúa pagando su deuda asesinando a criminales, pero decide salir de vacaciones con su familia. Sin embargo, escoge el lugar menos tranquilo y seguro para descansar. ¿Cuándo se estrenará?

Además de Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Michael Ironside, Colin Salmon, Billy MacLellan, Gage Munroe, Paisley Cadorath y Christopher Lloyd repiten sus papeles de la primera película. A ellos se suman actores como Colin Hanks, John Ortiz, Mckenna Grace y Sharon Stone.

La secuela de “Nadie”, basada en una historia y personajes de Kolstad, cuenta con David Hyman como productor ejecutivo.

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) se va de vacaciones con su familia en la película de acción y suspenso "Nobody 2" (Foto: Universal Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “NOBODY 2”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Nobody 2”, “cuatro años después de enfrentarse accidentalmente a la mafia rusa, Hutch sigue debiéndoles 30 millones de dólares y está pagando su deuda con una interminable serie de asesinatos a criminales internacionales. Aunque disfruta la adrenalina de su ‘trabajo’, él y su esposa Becca se sienten agotados y distantes. Por ello, deciden llevar a sus hijos a una breve escapada al parque acuático Wild Bill’s Majestic Midway, el único lugar donde Hutch y su hermano Harry fueron de vacaciones cuando eran niños.

Acompañados por el padre de Hutch, la familia llega al pequeño pueblo turístico de Plummerville, listos para disfrutar del sol y la diversión. Pero cuando un pequeño altercado con unos matones del pueblo los pone en la mira de un corrupto operador del parque y su turbio sheriff, Hutch se convierte en el objetivo de la jefa criminal más desquiciada y sanguinaria que él (o cualquiera) haya enfrentado.”

Por lo que he visto en el tráiler, las vacaciones familiares de Hutch se complican después de un incidente en el que debe defender a su hija. Aunque su esposa le pide que no utilice sus métodos, él no puede controlarse y conoce a enemigos muy peligrosos. Así que, solo le queda pelear para proteger a sus seres queridos.

FECHA DE ESTRENO DE “NOBODY 2”

“Nobody 2” está programada para estrenarse en Estados Unidos el viernes 15 de agosto de 2025. Mientras que a los cines de Latinoamérica llegará el 21 de agosto.

Fecha de estreno de “Nobody 2” en Estados Unidos: 15 de agosto de 2025

Fecha de estreno de “Nobody 2” en Canadá: 15 de agosto de 2025

Fecha de estreno de “Nobody 2” en México: 21 de agosto de 2025

Fecha de estreno de “Nobody 2” en Perú: 21 de agosto de 2025

Fecha de estreno de “Nobody 2” en Colombia: 21 de agosto de 2025

Fecha de estreno de “Nobody 2” en Argentina: 21 de agosto de 2025

Fecha de estreno de “Nobody 2” en España: 14 de agosto de 2025

TRÁILER DE “NADIE 2”

ACTORES Y PERSONAJES DE “NOBODY 2”

Bob Odenkirk como Hutch Mansell

Nolan Grantham como Hutch joven

Connie Nielsen como Becca Mansell

Pyper Braun como Becca joven

John Ortiz como Henry

RZA como Harry Mansell

Jahron Wilson como Harry joven

Colin Hanks como Abel

Christopher Lloyd como David Mansell

Sharon Stone como Lendina

Michael Ironside como Eddie Williams

Colin Salmon como The Barber

Billy MacLellan como Charlie Williams

Gage Munroe como Brady Mansell

Paisley Cadorath como Sammy Mansell

Mckenna Grace como Leah

Chris Pine

Daniel Maclnnis como Toby

Madison MacIsaac como Lily

Isla Verot

Ryan David Younes como Buddy

Nicholas J. Verdi

Cindy Myskiw

Zara Longe

Daniel Bernhardt

Sharon Stone da vida a Lendina en la película de acción y suspenso "Nobody 2" (Foto: Universal Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “NOBODY 2”?

“Nadie 2”, que cuenta con Kelly McCormick, David Leitch, Bob Odenkirk, Marc Provissiero y Braden Aftergood como productores, tiene una duración de 89 minutos, es decir, 1 hora y 29 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “NOBODY 2”?

La fotografía principal “Nobody 2”, producida por las compañías 87North Productions y Odenkirk Provissiero Entertainment, comenzó el 6 de agosto de 2024 en Winnipeg, y finalizó el 26 de septiembre.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí