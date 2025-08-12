Betty (Ana María Orozco) enfrenta decisiones que sacuden su presente y redefinen la historia de su familia en la segunda temporada de “Betty la fea: La historia continúa”. Además, le lidian con una empresa que cada vez está en peor situación financiera, intenta construir una relación con su hija Mila (Juanita Molina) y hacerle frente al distanciamiento con Armando (Jorge Enrique Abello). ¿Cuántos episodios tiene la nueva entrega? ¿Cuándo se estrenarán en Amazon Prime Video?

El avance oficial no solo muestra el regreso de un personaje original, también se enfoca en la división de la empresa en dos grupos: uno liderado por Betty y el otro, por Nacho. Además, la protagonista inicia una relación amorosa con su abogado y amigo, Esteban Ruiz Castro (Rodrigo Candamill).

La segunda temporada de “Betty la fea: La historia continúa”, comedia romántica dirigida por Mauricio Cruz Fortunato, cuenta con Juan Pablo Posada y Yalile Giordanelli como productores ejecutivos.

Ana María Orozco retoma el rol de Beatriz Aurora Pinzón Solano en la segunda temporada de "Betty, la fea: la historia continúa” (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

La segunda temporada de “Betty la fea: La historia continúa” se estrenará el viernes 15 de agosto de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

La temporada 2 de “Betty la fea: La historia continúa” tiene diez episodios, al igual que la primera entrega.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”

Episodio 1: 15 de agosto de 2025

Episodio 2: 15 de agosto de 2025

Episodio 3: 22 de agosto de 2025

Episodio 4: 22 de agosto de 2025

Episodio 5: 29 de agosto de 2025

Episodio 6: 29 de agosto de 2025

Episodio 7: 5 de septiembre de 2025

Episodio 8: 5 de septiembre de 2025

Episodio 9: 12 de septiembre de 2025

Episodio 10: 12 de septiembre de 2025

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la temporada 2 de “Betty la fea: La historia continúa”, “celos, divisiones, encuentros, desencuentros, noviazgos rotos, nuevos noviazgos, amantes apasionados y hasta amores inesperados. ¿Armando y Betty se separan legalmente o seremos testigos de su amor inquebrantable? ¿Relaciones secretas? Las cosas en Ecomoda empeoran y la empresa queda dividida en dos: El team Betty y team Nacho; ¿Logrará la compañía seguir a flote?”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”

Ana María Orozco como Beatriz ‘Betty’ Aurora Pinzón Solano

Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza Sáenz

Mario Duarte como Nicolás Mora

Lorna Cepeda como Patricia Fernández

Julián Arango como Hugo Lombardi

Natalia Ramírez como Marcela Valencia

Ricardo Vélez como Mario Calderón

Juanita Molina como Camila ‘Mila’ Mendoza Pinzón

Sebastian Osorio como Ignacio ‘Nacho’ Ortiz Valencia

Luces Velásquez como Bertha Muñoz de González

Júlio César Herrera como Freddy Stewart Contreras

Marcela Posada como Sandra Patiño

Zharick León como María José ‘Majo’ Arriaga López

Rodrigo Candamill como Esteban Ruiz Castro

Stefanía Gómez como Aura María Fuentes

Alberto León Jaramillo como Saúl Gutiérrez

Jeronimo Cantillo como Jefferson ‘Jeff’ Muriel Ramírez

Jorge Herrera como Hermes Pinzón Galarza

Estefanía Gómez regresa como Aura María Fuentes Rico en la segunda temporada de "Betty, la fea: la historia continúa” (Foto: Amazon Prime Video)

