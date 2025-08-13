CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela gráfica homónima de Arash Amel, “Agente Butterfly” es un thriller de acción de Amazon Prime Video que sigue a David Jung (Daniel Dae Kim), un misterioso exagente de inteligencia de Estados Unidos que vive oculto en Corea del Sur y ve su vida destrozada cuando las consecuencias de una difícil decisión de su pasado regresan para perseguirlo, y se encuentra cazado por Rebecca (Reina Hardesty), una joven asesina mortal. ¿Qué pasó con los personajes principales?

La miniserie creada y dirigida por Ken Woodruff empieza con David siguiendo los pasos de Rebecca, quien está en medio de una misión: asesinar a Mikhail Karpov, el embajador de Rusia en Corea del Sur. Aunque tiene algunas complicaciones, la asesina de Caddis, una siniestra organización de espionaje liderada por Juno Lund (Piper Perabo), David interviene con su extracción.

Antes de abordar el vehículo en el que David la espera, Rebecca se percata de que algo está mal y escapa. Tras fracasar en su plan, el protagonista de “Agente Butterfly” se pone en contacto con su esposa Eunju Kim (Kim Tae-hee) y le pide que se oculte junto a su hija para evitar que Caddis los localice, mientras él continúa su búsqueda de la persona que abandonó hace nueve años.

David (Daniel Dae Kim) busca recuperar a su hija Rebecca en la serie de acción "Agente Butterfly" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “AGENTE BUTTERFLY”?

¿Quién es realmente David Jung?

Luego de comunicarse con Juno, Rebecca se embarca en la misión de capturar a su perseguidor. Al estar frente a él, descubre que se trata de su padre, quien supuestamente murió nueve años atrás. En realidad, el cofundador de Caddis desapareció para proteger a su hija, y al descubrir que se ha convertido en una asesina en la empresa que fundó con otra finalidad, decide recuperarla.

Por supuesto, Rebecca no confía en el hombre que la abandonó por nueve años, así que le pide explicaciones a Juno, la mujer que la cuidó como una hija durante ese tiempo. En medio del caos, decide seguir a su padre. Después de un tenso enfrentamiento en un control policial, el dúo debe escapar de Caddis que sigue el rastro de la esposa e hija pequeña de David.

Aunque logran salvarlos, Rebecca aún reciente el abandono de su padre y eso solo empeora tras enterarse de que David tiene otra hija. Cuando llegan a una casa de seguridad en la ciudad costera de Busan, Rebecca tiene problemas con la nueva familia de su padre.

¿Cuál es el secreto de Juno?

En el tercer episodio de “Agente Butterfly”, se revela que Juno fue la responsable de que la misión contra Hugo Maldonado y su célula terrorista saliera mal y que David se viera obligado a fingir su muerte. De hecho, Juno no quiere que David viva y utiliza todos sus alcances para deshacerse de él.

Oliver (Louis Landau) traiciona a su madre Juno (Piper Perabo) en la miniserie de acción "Agente Butterfly" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AGENTE BUTTERFLY”?

¿Qué pasó con David y Rebecca?

David comprende que Juno no se detendrá, así que debe detenerla antes de que lastime a su familia. Cuando descubre que Juno es el objetivo de las agencias de inteligencia estadounidenses debido a que ella y Caddis han estado vendiendo secretos de estado, decide utilizarlo a su favor.

Primero secuestra a Oliver (Louis Landau) y utilizan la información que obtuvieron de él para atacar a Juno. Además, lanzan una campaña de guerra psicológica contra la líder de Caddis para generar división entre ella y su hijo Oliver, quien termina delatandola con el FBI.

Juno está a punto de ser capturada, pero antes tiene una charla con Rebecca. La invita a volver con ella y sumarse a su nuevo proyecto. En ese momento, aparece David y el equipo que financió su suegro. Logra derrotar a Gun (Kim Ji-hoon) y está dispuesto a matar a Juno, pero Rebecca le pide que no lo haga.

Aunque el FBI llega a Caddis, Juno logra escapar y se comunica con su hijo. En tanto, David finalmente está reunido con su familia: Rebecca, Eunhu y Minhee. Mientras cenan en un restaurante, les propone mudarse a Estados Unidos. Más tarde, Rebecca y Eunhu van al baño juntas. Como tardan en volver, David va a buscarlas y descubre a su esposa con una herida letal. ¿Rebecca la asesinó?

Aunque es posible que un enviado de Juno atacara a Eunhu y secuestrada a Rebecca, no hay signos de pelea, así que todo apunta a Rebecca traicionó a su padre. ¿Las palabras de Juno surtieron efecto? ¿Existe otra explicación? ¿Habrá temporada 2?

¿Rebecca (Reina Hardesty) asesinó a Eunhu en la serie de acción "Agente Butterfly"? (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “AGENTE BUTTERFLY”?

“Agente Butterfly” está disponible en Amazon Prime Video desde el 12 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver la nueva miniserie de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

