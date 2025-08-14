Una historia cargada de acción, adrenalina y suspenso en donde la parte emocional también juega un rol importante es lo que nos presenta “Agente Butterfly”, la serie que aterrizó el 13 de agosto de 2025 en Amazon Prime Video. Debido a que los seis episodios de esta producción llegaron el mismo día, los suscriptores de esta plataforma de streaming que ya la vieron se preguntan si fue renovada para una segunda temporada. La respuesta en esta nota.

La trama de esta ficción gira en torno a David Jung, un misterioso exagente de inteligencia de EE.UU. que vive oculto en Corea del Sur, pero que de un momento a otro verá cómo su existencia corre peligro cuando una joven asesina llega para acabar con su vida. Lo que no imagina es que esta muchacha de nombre Rebbeca es su hija, quien fue recluida para una siniestra organización de espionaje llamada Caddis. Aquí los lazos familiares chocan con la lealtad y el deber. ¿Cuál pesa más?

En "Agente Butterfly", David es un ex oficial de inteligencia estadounidense que decide mudarse a Corea del Sur para dejar atrás un pasado violento (Foto: Amazon MGM Studios / 3AD / Boom! Studios / Amel Company)

¿“AGENTE BUTTERFLY” TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA EN AMAZON PRIME VIDEO?

Por el momento, la serie “Agente Butterfly” no ha sido renovada para una segunda temporada, toda vez que esta producción recién llegó a Amazon Prime Video. Como es usual, la plataforma de streaming esperará algunas semanas, incluso meses, con el fin de determinar si le da luz verde.

Sin embargo, si nos basamos en el final de la entrega uno, cabe la posibilidad de que la historia tenga continuidad, ya que hay algunos puntos que podrían extenderse en una nueva tanda de episodios. Habrá que esperar.

Reina Hardesty como Rebecca en la serie "Agente Butterfly" (Foto: Amazon Prime Video)

SI RENUEVAN LA SERIE, ¿QUÉ VERÍAMOS EN “AGENTE BUTTERFLY 2”?

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! En el caso de que la serie sea renovada, “Agente Butterfly 2” debería continuar con los sucesos que vimos al final: David y Rebbeca implicando en crímenes internacionales a Juno y a la organización Caddis; así como conocer más detalles sobre la desaparición de Rebecca.

“Espero que haya una segunda temporada. Lo que me gusta de la serie es que ya estamos consolidando su carácter internacional, así que (…) podríamos ir a cualquier parte; es decir, podemos ver a David y Rebecca viajando o estableciéndose en otro lugar. Ese es, en cierto modo, el objetivo al principio de la primera temporada. Así que ya veremos”, dijo Daniel Dae Kim (David en la trama) a TV Insider.

Respecto a Juno, la actriz que la interpreta Piper Perabo señaló que al encontrarse su personaje con el de David Jung al final, la segunda temporada podría traer cómo es la dinámica de ambos juntos. No olvidemos que ambos crearon Caddis.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí