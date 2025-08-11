Prepárate para una historia donde el peligro acecha en cada lágrima y cada disparo resuena con traición. “Agente Butterfly” no es el típico thriller de espías: es una danza mortal entre pasado y presente, donde un hombre perseguido descubre que su peor enemigo es alguien a quien más teme: su hija. Cabe mencionar que adapta la novela gráfica de 2015 del mismo nombre de Arash Amel y Marguerite Bennett.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “AGENTE BUTTERFLY”?

La trama sigue a David Jung, interpretado por Daniel Dae Kim, un exagente de inteligencia de EE. UU. que vive oculto en Corea del Sur. Su vida da un giro inesperado cuando el pasado lo alcanza en la forma de Rebecca, una implacable asesina asignada a eliminarlo, quien resulta ser nada menos que su hija perdida. La sombra de una organización clandestina llamada Caddis se cierne sobre ambos, obligándolos a confrontar secretos dolorosos con consecuencias en cada escena.

Este no es solo un relato de acción internacional, sino una serie donde los lazos familiares chocan con la lealtad y el deber. Mezcla el suspenso del espionaje con una carga emocional intensa, construyendo personajes complejos y fracturas personales que muchas series dejan pasar.

Tienes que verla porque este verano no se trata solo de sobrevivir, sino de entender por qué vale la pena luchar. Si te atrae ese tipo de ficción que combina adrenalina con profundidad emocional —un poco al estilo de “Killing Eve” o “The Americans”—, esta serie es un festín narrativo que no querrás dejar pasar.

"Agente Butterfly" es un thriller de espías centrado en los personajes que explora complejas dinámicas familiares en el peligroso mundo del espionaje global (Foto: Amazon Prime Video)

EL REPARTO DE ACTORES DE “AGENTE BUTTERFLY”

Daniel Dae Kim lidera como David Jung, aportando peso dramático y visión ejecutiva. A su lado están Reina Hardesty como Rebecca, Piper Perabo como la poderosa Juno, y un elenco que incluye a Louis Landau, Kim Ji-hoon, Park Hae-soo, Kim Tae-hee, Charles Parnell, Sean Dulake y Nayoon Kim.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “AGENTE BUTTERFLY”?

Todos los episodios de “Agente Butterfly” estarán disponibles desde el 13 de agosto de 2025 en Amazon Prime Video, incluido con la suscripción Prime. América del Norte puede acceder por US$14.99 al mes o US$139 al año, con descuentos especiales para jóvenes adultos y personas con asistencia gubernamental.

A diferencia de otros thrillers que se centran solo en la violencia o el drama, “Agente Butterfly” se sumerge en lo emocional. Su fuerza radica en la mezcla de cultura estadounidense y coreana, en la tensión de un padre y su hija atrapados en un juego de vida o muerte y en las escenas donde el silencio grita más que los disparos.

Con solo seis episodios, es una experiencia intensa y concentrada. No necesitas un compromiso de larga duración: puedes sumergirte completo y aún sentir hambre de más cuando termine.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí.