“La guerra de los mundos” (también conocida como “War of the Worlds: Revival”) reinventa el clásico de H. G. Wells para una era digital. Aquí no verás naves colosales o paisajes derrumbándose en pantalla; toda la acción se desarrolla desde la perspectiva del experto en ciberseguridad Will Radford (Ice Cube), quien monitorea amenazas globales desde su escritorio. Es un thriller moderno que lleva la catástrofe extraterrestre directamente a nuestra era de pantallas, datos y vigilancia masiva.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “LA GUERRA DE LOS MUNDOS”?

Will Radford trabaja para DHS observando riesgos globales mediante un sofisticado sistema de vigilancia. Cuando meteoritos empiezan a caer y emergen máquinas extraterrestres, Radford descubre que el gobierno podría estar encubriendo información. Debe enfrentarse no solo a los invasores, sino también a conspiraciones internas que amenazan con devorar a la humanidad desde adentro.

Esta película utiliza el formato screenlife, por lo que ves el mundo doblado en ventanas de browser, videollamadas y transmisiones en vivo. Aunque algunos críticos lo consideran de bajo presupuesto o estilo amateur, esta elección pretende intensificar la claustrofobia digital y expandir el terror desde lo cotidiano digital hasta lo global.

Críticos como Variety y The Independent calificaron el filme como “desastroso” y “torpe”, criticando su estilo narrativo, efectos visuales pobres y excesiva promoción de Amazon. Incluso se le otorga una puntuación del 0 % en Rotten Tomatoes. Aun así, algunos espectadores admiten haber seguido viéndola por curiosidad, atrapados por lo absurdo y cuestionable del enfoque.

A pesar de las críticas unánimes en su contra, esta versión ofrece una experiencia única: plantea un ataque alienígena a través del lente digital, cuestiona la relación entre Big Tech y el poder político, y utiliza drones Amazon como piezas de trama. Un experimento de narrativa visual que, aunque polémico, puede resultar interesante como reflejo de nuestra dependencia tecnológica y paranoia digital.

Will Radford es un destacado analista de seguridad cibernética del Departamento de Seguridad Nacional (Foto: Prime Video)

EL REPARTO DE “LA GUERRA DE LOS MUNDOS”

Encabezan Ice Cube como el analista Will Radford y Eva Longoria como la agente Jeffries. Completan el elenco Clark Gregg, Andrea Savage, Henry Hunter Hall, Iman Benson, Devon Bostick y Michael O’Neill. Este grupo navega un guion que mezcla escenarios de Zoom, llamadas de emergencia y clips virales, puntuados por performances contenidas y calculadas en un formato inusual.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “LA GUERRA DE LOS MUNDOS”?

La película está disponible exclusivamente en Amazon Prime Video, desde su lanzamiento el 30 de julio de 2025, con una duración de 89 minutos. Puedes verla con una suscripción activa (desde US$11.98/mes o con anuncios) en EE. UU., Canadá, Reino Unido, India, Australia y otras regiones donde opera Prime Video. Ofrece múltiples idiomas y subtítulos, incluyendo español latino y castellano.

Si esperas un clásico de invasión alienígena como las versiones anteriores, esta no es tu película. Pero si te atrae la idea de un thriller societario que cuestiona el poder corporativo, la vigilancia masiva y nuestra dependencia digital, puede resultar una curiosidad válida. A veces el cine más criticado también es el que se queda en la memoria por lo extraño que es.

