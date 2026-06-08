La temporada 4 de “From” está llegando a su tramo más perturbador y los fieles seguidores de la serie de terror de MGM+ lo saben de sobra. Y es que, cada domingo, el pueblo donde los personajes quedan atrapados parece mucho más misterioso, con revelaciones que claramente reconfiguran las reglas del juego. Así, después del angustiante episodio 7, las preguntas de rigor son: cuándo se estrena el siguiente capítulo y qué más puede depararle a Boyd (Harold Perrineau) y compañía en lo que resta de la cuarta entrega de la producción.

Vale precisar que la serie, creada por John Griffin, lanzó su temporada 4 con promesas de respuestas.

Además, la tensión acumulada en los últimos capítulos confirma que el desenlace se acerca y que el precio para sus personajes será muy alto.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From 4”:

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 7 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM” Y QUÉ ESPERAR EN EL PRÓXIMO?

El capítulo ‘Best Laid Plans’ dejó varias bombas narrativas sobre la mesa. Según Digital Mafia Talkies, el plan del sheriff Boyd para usar los tótems traídos del Asentamiento y eliminar criaturas terminó en fracaso.

Kenny (Ricky He), por su parte, quedó atrapado en el bus y Fatima (Pegah Ghafoori) lo salvó al descubrir que puede controlar mentalmente a la criatura Smiley, su propio hijo reencarnado.

Asimismo, se reveló que Sophia (Julia Doyle), la encarnación actual del Hombre de Amarillo, fue la encargada de filtrar los detalles del plan a las criaturas a través de dos residentes inconscientes de su rol: Sara (Avery Konrad) y Henry (Robert Joy).

En ese sentido, ‘Heavy Is the Head’, el episodio 04x08, promete ser uno de los más crudos de la temporada.

Y es que, de acuerdo con SoapCentral, Boyd se acerca a su punto de quiebre y sus decisiones impulsivas podrían poner en riesgo a toda la comunidad.

Por otro lado, el embarazo de Fatima llegaría a una etapa perturbadora que podría exponer la verdad sobre su hijo y la forma en que la entidad manipula al pueblo, mientras Victor (Scott McCord) asumiría un rol más activo como protector junto a Ethan (Simon Webster) y Tabitha (Catalina Sandino Moreno).

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

En Estados Unidos, el episodio 8 de la temporada 4 de “From” llega el domingo 14 de junio del 2026.

Quienes accedan vía streaming en MGM+ y Amazon Prime Video podrán verlo desde las 12:00 a.m. (ET).

La emisión en el canal televisivo MGM+, por su parte, ocurrirá recién a las 9:00 p.m. (ET) del mismo día.

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”

La temporada 4 de “From” consta de diez episodios con estrenos semanales los domingos en EE. UU.

Los siete primeros capítulos ya están disponibles:

Episodio 1 - ‘The Arrival’ (19 de abril)

Episodio 2 - ‘Fray’ (26 de abril)

Episodio 3 - ‘Merrily We Go’ (3 de mayo)

Episodio 4 - ‘Of Myths and Monsters’ (10 de mayo)

Episodio 5 - ‘What a Long Strange Trip It’s Been’ (17 de mayo)

Episodio 6 - ‘The Heart Is a Lonely Hunter’ (31 de mayo)

Episodio 7 - ‘Best Laid Plans’ (7 de junio)

Los próximos estrenos son:

Episodio 8 - ‘Heavy Is the Head’: domingo 14 de junio del 2026

Episodio 9 - ‘The Calm Before’: domingo 21 de junio del 2026

Episodio 10, el final de temporada - ‘If a Tree Falls in the Forest…': domingo 28 de junio del 2026

Kristi Miller, interpretada por Chloe Van Landschoot, y el Sheriff Boyd Stevens, interpretado por Harold Perrineau, son dos de los pilares fundamentales para la supervivencia de la comunidad en la serie "From" (Foto: MGM International TV Productions)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí