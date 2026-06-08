Victor Kavanaugh, interpretado por el actor Scott McCord, es una de las figuras más enigmáticas, trágicas y queridas de la serie de terror y ciencia ficción "From" (Foto: MGM International TV Productions)
Victor Kavanaugh, interpretado por el actor Scott McCord, es una de las figuras más enigmáticas, trágicas y queridas de la serie de terror y ciencia ficción "From" (Foto: MGM International TV Productions)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

La temporada 4 de está llegando a su tramo más perturbador y los fieles seguidores de la serie de de MGM+ lo saben de sobra. Y es que, cada domingo, el pueblo donde los personajes quedan atrapados parece mucho más misterioso, con revelaciones que claramente reconfiguran las reglas del juego. Así, después del angustiante , las preguntas de rigor son: cuándo se estrena el siguiente capítulo y qué más puede depararle a Boyd (Harold Perrineau) y compañía en lo que resta de la cuarta entrega de la producción.

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Vale precisar que la serie, creada por John Griffin, lanzó su temporada 4 con promesas de respuestas.

Además, la tensión acumulada en los últimos capítulos confirma que el desenlace se acerca y que el precio para sus personajes será muy alto.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From 4”:

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 7 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM” Y QUÉ ESPERAR EN EL PRÓXIMO?

El capítulo ‘Best Laid Plans’ dejó varias bombas narrativas sobre la mesa. Según , el plan del sheriff Boyd para usar los tótems traídos del Asentamiento y eliminar criaturas terminó en fracaso.

Kenny (Ricky He), por su parte, quedó atrapado en el bus y Fatima (Pegah Ghafoori) lo salvó al descubrir que puede controlar mentalmente a la criatura Smiley, su propio hijo reencarnado.

Asimismo, se reveló que Sophia (Julia Doyle), la encarnación actual del Hombre de Amarillo, fue la encargada de filtrar los detalles del plan a las criaturas a través de dos residentes inconscientes de su rol: Sara (Avery Konrad) y Henry (Robert Joy).

En ese sentido, ‘Heavy Is the Head’, el episodio 04x08, promete ser uno de los más crudos de la temporada.

Y es que, de acuerdo con , Boyd se acerca a su punto de quiebre y sus decisiones impulsivas podrían poner en riesgo a toda la comunidad.

Por otro lado, el embarazo de Fatima llegaría a una etapa perturbadora que podría exponer la verdad sobre su hijo y la forma en que la entidad manipula al pueblo, mientras Victor (Scott McCord) asumiría un rol más activo como protector junto a Ethan (Simon Webster) y Tabitha (Catalina Sandino Moreno).

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

En Estados Unidos, el episodio 8 de la temporada 4 de “From” llega el domingo 14 de junio del 2026.

Quienes accedan vía streaming en y Amazon Prime Video podrán verlo desde las 12:00 a.m. (ET).

La emisión en el canal televisivo MGM+, por su parte, ocurrirá recién a las 9:00 p.m. (ET) del mismo día.

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”

La temporada 4 de “From” consta de diez episodios con estrenos semanales los domingos en EE. UU.

Los siete primeros capítulos ya están disponibles:

  • Episodio 1 - ‘The Arrival’ (19 de abril)
  • Episodio 2 - ‘Fray’ (26 de abril)
  • Episodio 3 - ‘Merrily We Go’ (3 de mayo)
  • Episodio 4 - ‘Of Myths and Monsters’ (10 de mayo)
  • Episodio 5 - ‘What a Long Strange Trip It’s Been’ (17 de mayo)
  • Episodio 6 - ‘The Heart Is a Lonely Hunter’ (31 de mayo)
  • Episodio 7 - ‘Best Laid Plans’ (7 de junio)

Los próximos estrenos son:

  • Episodio 8 - ‘Heavy Is the Head’: domingo 14 de junio del 2026
  • Episodio 9 - ‘The Calm Before’: domingo 21 de junio del 2026
  • Episodio 10, el final de temporada - ‘If a Tree Falls in the Forest…': domingo 28 de junio del 2026
Kristi Miller, interpretada por Chloe Van Landschoot, y el Sheriff Boyd Stevens, interpretado por Harold Perrineau, son dos de los pilares fundamentales para la supervivencia de la comunidad en la serie "From" (Foto: MGM International TV Productions)
Kristi Miller, interpretada por Chloe Van Landschoot, y el Sheriff Boyd Stevens, interpretado por Harold Perrineau, son dos de los pilares fundamentales para la supervivencia de la comunidad en la serie "From" (Foto: MGM International TV Productions)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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