CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Bernardo De la Rosa Villarreal a partir del guion de Natacha Caravia, Andrés Gelós y Andrés Pascaner, “Quebranto” es una miniserie argentina-mexicana de Disney+ que sigue a Mariana Sanguinetti (Tini Stoessel), una joven concertista que a pesar de que fue criada con amor por su familia adoptiva, tiene muchas preguntas sobre su verdadero origen. Por lo tanto, decide viajar a México para encontrar a su madre biológica. ¿Qué esconde su verdadera familia?

Después de sufrir una crisis nerviosa, Miranda desafía a sus padres adoptivos y viaja de Argentina a México en busca de su origen. Para proteger a su hija, la madre adoptiva contrata a Leonardo Gutiérrez (Martín Barba) como guardaespaldas. Gracias a él, la pianista consigue unos documentos clasificados. El problema es que ese movimiento alerta al Comandante Carrillo, quien trabaja para Santiago Lara Castillo (Otto Sirgo) patriarca de una de las familias más poderosas de ese país.

Mientras Mariana conoce a Javier Lara Castillo (Jorge López) y asiste a una importante fiesta de los Lara Castillo con Leonardo infiltrado en el cuerpo de seguridad de la familia, unos hombres de Carrillo siguen el rastro de los que robaron los documentos y llegan hasta los amigos de Leo. Diego muere y Sara es secuestrada para arrebatarle a su bebé.

Leonardo Gutiérrez (Martín Barba) se encarga de proteger a Miranda (Tini Stoessel) en la miniserie "Quebranto" (Foto: Non Stop / Disney+)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “QUEBRANTO”?

Durante la fiesta, Leonardo salva a Emiliano Lara Castillo (Antonio de la Vega) de un intento de asesinado orquestado por uno de sus enemigos, y se convierte en el escolta personal de su hija Victoria Lara Castillo (Lucía Gómez-Robledo). Sin embargo, el comandante Carrillo no tarda en llegar hasta él y alerta a su jefe, quien ordena torturarlo y asesinarlo.

La protagonista de “Quebranto” logra encontrar a su madre, Gabriela García (Daniela Peña), pero ella no puede ofrecer respuesta debido a que está en un centro de reposo y no tiene noción de la realidad. No obstante, conoce a una amiga de su progenitora y a su abuela, quien le entrega un diario que la ayuda a reconstruir la historia.

Mariana descubre que Gabriela y Emiliano tenían un romance a pesar de que él estaba casado y tenía dos hijos. También se entera de que su madre no la abandonó, que la arrebataron de sus brazos, y que Martín Sanguinetti (Rafael Ferro) la salvó de una muerte segura. Pero cuando confronta a Emiliano, él asegura que fue Gabriela la que lo abandonó. ¿Quién miente? ¿Cuál es la verdad?

Emiliano realmente estaba enamorado de Gabriela y está decidido a dejar a su familia por ella. No obstante, su padre Santiago Lara Castillo se encargó de separarlos: la drogó, dejó que la violaran, grabó el momento y la amenazó con mostrarle el video a Emiliano. Al descubrir el embarazo, la secuestraron y le arrebataron a la bebé.

Para salvarla, Rafael se la entregó a Martín y luego decidió marcharse a Chile, dónde tuvo a Javier, quien también tiene un plan secreto al reunirse con su familia. Él conoce la verdad sobre Mariana y la utiliza para llegar a los Lara Castillo. Él está consciente de que en realidad no son primos, por eso intenta acercarse románticamente a Mariana.

Gabriela García (Daniela Peña) sufrió mucho solo por amar a Emiliano Lara Castillo en la miniserie "Quebranto" (Foto: Non Stop / Disney+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “QUEBRANTO”?

¿Qué pasó con Miranda?

Mientras Miranda descubre la cruda verdad de su origen, Leonardo logra escapar de sus captores con ayuda de un viejo amigo. Tras descubrir que Javier no es su primo, Mariana deja de reprimir lo que siente por él y pasa la noche con él. El sueño se convierte en pesadilla cuando descubre otra mentira: Javier la ha estado vigilando desde hace mucho tiempo y se hizo pasar por su amiga en línea.

Luego de pelear con Javier, Mariana es secuestrada por los Lara Castillo y encerrada junto con Sara. En tanto, su padre adoptivo llega a México y se pone en contacto con Leonardo. Juntos emprenden la búsqueda de las dos mujeres. En tanto, Santiago amenaza a Mariana con prostituirla en los negocios con los que levantó su imperio. No obstante, Leo y Pablo llegan a tiempo para rescatarla.

Mientras Leo y Pablo se enfrentan a Gerardo Lara Castillo (Sebastián Silveti) y a sus hombres, Emiliano se reúne con sus padres y lo asfixia hasta matarlo. Javier entra en escena en ese momento y revela que tiene los videos con los que los Lara Castillo chantajean a sus enemigos. Gracias a eso, consigue el control del imperio de la familia que rechazó a su padre y concreta su venganza.

Victoria intenta cobrar venganza, pero cuando le pide a su hermano que mate a Mariana descubre que Leonardo está luchando para rescatarla, además su padre, Emiliano la detiene antes de que cometa más locuras. La policía interviene en ambos escenarios y detiene a los responsables. Mariana, Leo y Sara sobreviven.

¿Quién es el verdadero padre de Mariana?

Javier intenta acercarse a Mariana, pero ella lo rechaza. Cuando la protagonista de “Quebranto” está lista para volver a casa descubre, gracias a un video que le envió Javier, que el hombre que abusó de Gabriela fue Martín, su padre. Ella le reprocha por el daño que le causó a su madre biológica y por sus mentiras, pero él se justifica señalando que no sabía que la mujer estaba siendo obligada, ya que trabaja en ese lugar.

Al final de la miniserie de Disney+, Mariana vuelve a dar un concierto y cuenta con el apoyo de su madre adoptiva, su madre biológica y Leonardo. Javier la observa a través de una pantalla mientras está solo en la mansión que consiguió. Martín busca el perdón de su hija, pero ella aún no está lista para eso. Victoria aparece en busca de venganza, pero Martín se interpone y recibe la bala por su hija.

Santiago Lara Castillo (Otto Sirgo) destruyó la vida de Gabriela y su hijo Emiliano por conservar el imperio que construyó en "Quebranto" (Foto: Non Stop / Disney+)

¿CÓMO VER “QUEBRANTO”?

“Quebranto” está disponible en Disney+ desde el 15 de agosto de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie argentina-mexicana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

