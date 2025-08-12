Cuando Mariana (Tini Stoessel) decide viajar a México para descubrir sus orígenes familiares, debe infiltrarse en una red criminal aunque eso signifique poner en riesgo su propia vida y de quienes la rodean en “Quebranto”, miniserie argentina-mexicana de Disney+ dirigida por Bernardo De la Rosa Villarreal a partir del guion de Natacha Caravia, Andrés Gelós y Andrés Pascaner. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

El drama, suspenso y misterio protagonizado por Tini Stoessel, Jorge López y Martín Barba también cuenta con las actuaciones de Antonio de la Vega, Rafael Ferro, Otto Sirgo, Daniela Peña, Lucía Gómez-Robledo, Sebastián Silveti, Jyasú Torruco, Karla Garrido, Rebeca Manríquez, Areli González, Daniela Vargas y Albi De Abreu.

¿DE QUÉ TRATA “QUEBRANTO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, en “Quebranto”, “Miranda, una joven argentina criada con amor por su familia adoptiva, vuelve a México a investigar su origen. Con la ayuda de Leo, el guardaespaldas que su familia contrató, descubre con dolor que no fue abandonada, sino que de bebé fue arrebatada de los brazos de su madre biológica.

Para encontrar a los responsables, se infiltra en la familia Lara Castillo usando a Javier, sin saber que el primo recién llegado de Chile la está utilizando a ella para apoderarse del negocio criminal familiar. Pero la búsqueda de la verdad tiene un costo altísimo y Miranda tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, entre el castigo y el perdón, entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella, y el de quien está dispuesto a matar.”

Jorge López interpreta a Javier Lara Castillo y Tini Stoessel interpreta a Miranda Sanguinetti en la serie argentina-mexicana "Quebranto" (Foto: Disney+)

Tini Stoessel como Miranda Sanguinetti, Martín Barba como Leonardo Gutiérrez y Jorge López como Javier Lara Castillo en la serie argentina-mexicana "Quebranto" (Foto: Disney+)

Por lo que he visto en el tráiler, Mariana está decidida a descubrir lo que pasó con su madre biológica y lo que hizo su padre. Aunque tiene algunos aliados, no será sencillo enfrentarse a esa poderosa familia, sobre todo porque ella lidia con otros problemas emocionales. Además, su corazón parece traicionarla, ya que se fija en la persona menos indicada.

¿CÓMO VER “QUEBRANTO”?

“Quebranto” se estrenará el viernes 15 de agosto de 2025 en Disney+, por lo tanto, para ver la nueva serie argentina-mexicana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “QUEBRANTO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “QUEBRANTO”

Tini Stoessel como Miranda Sanguinetti

Jorge López como Javier Lara Castillo

Martín Barba como Leonardo Gutiérrez

Antonio de la Vega como Emiliano Lara Castillo

Rafael Ferro como Martín Sanguinetti

Otto Sirgo como Santiago Lara Castillo

Daniela Peña como Gabriela

Lucía Gómez-Robledo como Victoria Lara Castillo

Sebastián Silveti como Gerardo Lara Castillo

Jyasú Torruco como Diego

Karla Garrido como Sara

Rebeca Manríquez como Elena

Arelí González como Silvana

Daniela Vargas como María José Sanguinetti

Albi De Abreu como Rafael Lara Castillo

Tini Stoessel da vida a Miranda Sanguinetti y Martín Barba da vida a Leonardo Gutiérrez en la serie "Quebranto". (Foto: Disney)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “QUEBRANTO”?

La primera temporada de “Quebranto”, que cuenta con Jimena Arguelles como productor, tiene seis episodios de 45 minutos cada uno.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “QUEBRANTO”?

La fotografía principal de “Quebranto”, producida por la compañía Non Stop, comenzó en junio de 2024 en la Ciudad de México y Buenos Aires. Las grabaciones terminaron el 30 de julio de ese año después de dos meses.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí