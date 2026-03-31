“Masters of the Universe”, película dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicholas Galitzine, lanzó un nuevo tráiler de su versión live action que ha generado gran expectativa entre los fanáticos. Con la aparición de He-Man, el avance muestra por primera vez una Eternia devastada, dominada por Skeletor.

La historia sigue al príncipe Adam, interpretado por Nicholas Galitzine, quien fue enviado al planeta Tierra durante su infancia tras la caída de su hogar. Años después, deberá regresar a su origen para enfrentar su destino y recuperar su identidad como He-Man.

Uno de los elementos más impactantes del tráiler es la representación de Eternia bajo el control del mal. Skeletor, interpretado por Jared Leto, aparece como la gran amenaza que ha arrasado con el reino, marcando el conflicto central de la película.

Skeletor también aparece en el tráiler oficial de la versión live action de “Masters of the Universe”. (Foto: Captura de video de YouTube)

El avance también sugiere que la cinta no solo apostará por la acción, sino por una narrativa centrada en el origen del héroe. Adam deberá reconectar con la Espada del Poder, el artefacto que le permitirá transformarse en el defensor más poderoso del universo.

Junto a Nicholas Galitzine y Jared Leto, la película contará con un destacado elenco que incluye a Camila Mendes como ‘Teela’, Idris Elba como ‘Man At Arms’ y Alison Brie como ‘Evil Lyn’, quienes acompañarán a He-Man en su lucha por recuperar Eternia.

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La producción, dirigida por Travis Knight, busca revitalizar la icónica franquicia creada por Mattel, combinando elementos clásicos con una propuesta visual moderna. El proyecto marca el regreso de la saga al cine tras varias décadas.

El estreno de “Masters of the Universe” está previsto para junio de este 2026. La cinta busca reconectar la nostalgia de los fans y sumar a nuevas generaciones con una historia que combina nostalgia, acción y fantasía en gran escala.