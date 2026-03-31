Resumen

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“Masters of the Universe” presenta su nuevo tráiler con el esperado regreso de He-Man. (Foto: Captura de video de YouTube)
“Masters of the Universe” presenta su nuevo tráiler con el esperado regreso de He-Man. (Foto: Captura de video de YouTube)
Por Redacción EC

“Masters of the Universe”, película dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicholas Galitzine, lanzó un nuevo tráiler de su versión live action que ha generado gran expectativa entre los fanáticos. Con la aparición de He-Man, el avance muestra por primera vez una Eternia devastada, dominada por Skeletor.

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