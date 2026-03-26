La primera cinta seguía la historia de una mujer inmigrante chino-estadounidense, interpretada por Michelle Yeoh, que enfrenta problemas económicos y familiares.
Su vida da un giro inesperado cuando descubre la existencia de múltiples universos y la posibilidad de acceder a distintas versiones de sí misma.
El filme del dúo cinematográfico conocido como Los Daniels se convirtió en un fenómeno, obtuvo reconocimiento tanto de la crítica como el público y ganó siete Óscar, entre ellos los de mejor dirección, película y guion en la ceremonia de 2023.