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El filme del dúo cinematográfico conocido como Los Daniels se convirtió en un fenómeno, obtuvo reconocimiento tanto de la crítica como el público y ganó siete Óscar | Foto: Archivo GEC
El filme del dúo cinematográfico conocido como Los Daniels se convirtió en un fenómeno, obtuvo reconocimiento tanto de la crítica como el público y ganó siete Óscar | Foto: Archivo GEC
Por Agencia EFE

Ryan Gosling protagonizará la segunda parte de la película oscarizada ‘Everything Everywhere All at Once’, que dirigirá Daniel Kwan y Daniel Scheinert, informó este jueves Variety.

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