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BTS se presentó en el escenario durante el concierto BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG en la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026, su primer espectáculo en casi cuatro años. (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)
BTS se presentó en el escenario durante el concierto BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG en la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026, su primer espectáculo en casi cuatro años. (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)
/ Kim Min-Hee / POOL
Por Agencia EFE

El esperado regreso de la banda surcoreana BTS a los escenarios reunió a más de 18 millones de espectadores globales en Netflix, según cifras oficiales de la plataforma de vídeos, confirmando el impacto internacional del grupo tras su pausa de más de tres años por el servicio militar obligatorio.

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