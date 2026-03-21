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Kang contó que "lamentablemente" solo ha conocido personalmente a RM y V, aunque aseguró entre risas: "Mi objetivo es conocer bien a todos los miembros. Estoy tratando de arreglar eso" | Foto: EFE / Composición EC
Kang contó que "lamentablemente" solo ha conocido personalmente a RM y V, aunque aseguró entre risas: "Mi objetivo es conocer bien a todos los miembros. Estoy tratando de arreglar eso" | Foto: EFE / Composición EC
Por Agencia EFE

La directora coreano-canadiense Maggie Kang, ganadora del Óscar por el fenómeno ‘K-pop Demon Hunters’, asistió al megaconcierto de BTS en Seúl, para atestiguar el retorno del grupo más representativo del género, con quien ahora comparte escaparate global en la plataforma de vídeos Netflix.

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