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BTS hizo vibrar la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo en su primer concierto en casi cuatro años, reuniendo a unas 260,000 personas y millones más que lo siguieron en vivo en todo el mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
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  • BTS hizo vibrar la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo en su primer concierto en casi cuatro años, reuniendo a unas 260,000 personas y millones más que lo siguieron en vivo en todo el mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
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    BTS hizo vibrar la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo en su primer concierto en casi cuatro años, reuniendo a unas 260,000 personas y millones más que lo siguieron en vivo en todo el mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

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    BTS hizo vibrar la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo en su primer concierto en casi cuatro años, reuniendo a unas 260,000 personas y millones más que lo siguieron en vivo en todo el mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

  • BTS se reunió el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl para su primer concierto en casi cuatro años, cautivando a miles de fans presentes y a millones más que lo siguieron en vivo por todo el mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / AFP)
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    BTS se reunió el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl para su primer concierto en casi cuatro años, cautivando a miles de fans presentes y a millones más que lo siguieron en vivo por todo el mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / AFP)

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    BTS se reunió el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl para su primer concierto en casi cuatro años, cautivando a miles de fans presentes y a millones más que lo siguieron en vivo por todo el mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / AFP)

  • BIGHIT MUSIC / Netflix difundió el 21 de marzo de 2026 una foto de BTS durante su primer concierto en casi cuatro años en la Plaza Gwanghwamun de Seúl, ante miles de fans y millones más en transmisión en vivo. (Foto: Handout / BIGHIT MUSIC / Netflix / AFP)
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    BIGHIT MUSIC / Netflix difundió el 21 de marzo de 2026 una foto de BTS durante su primer concierto en casi cuatro años en la Plaza Gwanghwamun de Seúl, ante miles de fans y millones más en transmisión en vivo. (Foto: Handout / BIGHIT MUSIC / Netflix / AFP)

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    BIGHIT MUSIC / Netflix difundió el 21 de marzo de 2026 una foto de BTS durante su primer concierto en casi cuatro años en la Plaza Gwanghwamun de Seúl, ante miles de fans y millones más en transmisión en vivo. (Foto: Handout / BIGHIT MUSIC / Netflix / AFP)

  • BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante unas 260,000 personas y millones más conectadas en vivo, con RM (izq) presente pero con movimientos reducidos por una lesión. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP)
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    BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante unas 260,000 personas y millones más conectadas en vivo, con RM (izq) presente pero con movimientos reducidos por una lesión. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP)

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    BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante unas 260,000 personas y millones más conectadas en vivo, con RM (izq) presente pero con movimientos reducidos por una lesión. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP)

  • Los fans reaccionan mientras siguen en pantalla el concierto de regreso de BTS el 21 de marzo en Seúl, marcando su primer show en casi cuatro años ante enormes multitudes y millones más conectados en vivo en todo el mundo. (Foto: Roland DE COURSON / AFP)
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    Los fans reaccionan mientras siguen en pantalla el concierto de regreso de BTS el 21 de marzo en Seúl, marcando su primer show en casi cuatro años ante enormes multitudes y millones más conectados en vivo en todo el mundo. (Foto: Roland DE COURSON / AFP)

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    Los fans reaccionan mientras siguen en pantalla el concierto de regreso de BTS el 21 de marzo en Seúl, marcando su primer show en casi cuatro años ante enormes multitudes y millones más conectados en vivo en todo el mundo. (Foto: Roland DE COURSON / AFP)

  • BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante 260,000 fans en la ciudad y millones más que lo siguieron en vivo alrededor del mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
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    BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante 260,000 fans en la ciudad y millones más que lo siguieron en vivo alrededor del mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

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    BTS se presentó el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl en su primer concierto en casi cuatro años, ante 260,000 fans en la ciudad y millones más que lo siguieron en vivo alrededor del mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

  • En Seúl, los fans de BTS siguieron con entusiasmo en pantalla el concierto de regreso del grupo el 21 de marzo, su primer espectáculo en casi cuatro años, que reunió a enormes multitudes y se transmitió en vivo a millones alrededor del mundo. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
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    En Seúl, los fans de BTS siguieron con entusiasmo en pantalla el concierto de regreso del grupo el 21 de marzo, su primer espectáculo en casi cuatro años, que reunió a enormes multitudes y se transmitió en vivo a millones alrededor del mundo. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

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    En Seúl, los fans de BTS siguieron con entusiasmo en pantalla el concierto de regreso del grupo el 21 de marzo, su primer espectáculo en casi cuatro años, que reunió a enormes multitudes y se transmitió en vivo a millones alrededor del mundo. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

  • BTS se presentó en el escenario durante el concierto BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG en la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026, su primer espectáculo en casi cuatro años. (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)
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    BTS se presentó en el escenario durante el concierto BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG en la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026, su primer espectáculo en casi cuatro años. (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)

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    BTS se presentó en el escenario durante el concierto BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG en la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026, su primer espectáculo en casi cuatro años. (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)

  • BTS se despidió con una reverencia al final de su concierto el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl, marcando su primer espectáculo en casi cuatro años ante unas 260,000 personas en el centro de la ciudad y millones más conectados en vivo alrededor del mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / AFP)
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    BTS se despidió con una reverencia al final de su concierto el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl, marcando su primer espectáculo en casi cuatro años ante unas 260,000 personas en el centro de la ciudad y millones más conectados en vivo alrededor del mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / AFP)

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    BTS se despidió con una reverencia al final de su concierto el 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl, marcando su primer espectáculo en casi cuatro años ante unas 260,000 personas en el centro de la ciudad y millones más conectados en vivo alrededor del mundo. (Foto: Kim Hong-Ji / AFP)

Por Redacción EC

El fenómeno global BTS oficializó este 21 de marzo su retorno a los escenarios con el espectáculo “BTS The Comeback Live - Arirang”, en la plaza Gwanghwamun, en Seul, reuniendo a más de 260 000 personas, mientras que millones de usuarios siguieron la transmisión en directo a través de Netflix.

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