El fenómeno global BTS oficializó este 21 de marzo su retorno a los escenarios con el espectáculo “BTS The Comeback Live - Arirang”, en la plaza Gwanghwamun, en Seul, reuniendo a más de 260 000 personas, mientras que millones de usuarios siguieron la transmisión en directo a través de Netflix.

La puesta en escena destacó por una producción audiovisual de alto nivel, caracterizada por juegos de luces y coreografías milimétricas.

Pese a una lesión que limitó su movilidad, el integrante del grupo, RM, se mantuvo presente en el escenario, asegurando la formación completa del septeto en su primer show tras casi cuatro años de inactividad debido al servicio militar que prestaron.

Este regreso gratuito no solo marca el reinicio de sus actividades, sino también el comienzo de una gira mundial que incluirá, por primera vez, a Lima, donde se presentarán los próximos 8 y 9 de octubre en un recinto que aún no ha sido revelado.

La popular banda de K-pop BTS se encamina a una reunificación, luego de que las megaestrellas del grupo RM y V concluyeran el martes sus 18 meses de servicio militar obligatorio en Corea del Sur. (Video: AFP)

Además, las primeras dos fechas de la gira, que se llevarán a cabo en Corea del Sur y Japón, serán retransmitidas a nivel mundial en salas de cine. En Perú, las proyecciones están programadas para el 11 y 18 de abril en cadenas como Cinemark, Cinépolis y Cineplanet.

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