En su mensaje, Madeleine también destacó su deseo de que el país continúe avanzando. | Foto: Instagram
En su mensaje, Madeleine también destacó su deseo de que el país continúe avanzando. | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Durante las celebraciones por Fiestas Patrias, la mezzosoprano peruana Madeleine Gutiérrez, hija del fallecido cantante Tongo, compartió en sus redes sociales una versión lírica de “Contigo Perú”, interpretando el tema desde su vivienda en Barcelona, donde radica hace varios años.

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