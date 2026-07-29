Durante las celebraciones por Fiestas Patrias, la mezzosoprano peruana Madeleine Gutiérrez, hija del fallecido cantante Tongo, compartió en sus redes sociales una versión lírica de “Contigo Perú”, interpretando el tema desde su vivienda en Barcelona, donde radica hace varios años.

“Hola, soy Madeleine Gutiérrez, mezzosoprano peruana, y hoy quiero dedicarle a todos los peruanos ¡feliz 28 de julio! Voy a interpretar una canción, se llama Contigo Perú y espero que les guste”, expresó la artista antes de cantar, para luego subir el video a su cuenta oficial de Instagram.

A través de la interpretación, la artista entonó versos como “unida la costa, unida la sierra, unida la selva, contigo Perú” y finalizó su participación con un mensaje por la fecha patria. “¡Viva el Perú! Felices Fiestas Patrias para todos y a seguir luchando, perseverando por todos nuestros sueños”, señaló.

En la publicación que acompañó el video, Madeleine explicó que lleva tres años sin celebrar un 28 de julio en el Perú y que decidió dedicar una serenata a su país, su familia y sus compatriotas tanto dentro como fuera del país.

“Hoy, desde mi pequeña morada en Barcelona, me animé espontáneamente a dedicarle una serenata a mi tierra, a mi familia y a todos mis compatriotas, tanto a quienes están en el Perú como a quienes, como yo, lo llevan en el corazón desde la distancia”, indicó.

¿Quién es Madeleine Gutiérrez?

La mezzosoprano es una de las siete hijas del cantante peruano José Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido como Tongo, quien falleció el 10 de marzo de 2023 a los 65 años debido a una insuficiencia renal grave, complicación relacionada con la diabetes avanzada y otros problemas de salud que padecía.

A diferencia del estilo musical popular de su padre, Madeleine construyó una carrera en la música clásica y la ópera. Se graduó como licenciada en Canto por la Universidad Nacional de Música del Perú y posteriormente viajó a España para realizar dos maestrías en ópera e interpretación en el Conservatorio Liceu de Barcelona.

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