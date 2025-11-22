La cantante lírica peruana Madeleine Gutiérrez, hija del fallecido cantautor Abelardo Gutiérrez ‘Tongo’, anunció este fin de semana que las autoridades migratorias de España le han denegado la visa laboral para sus próximas presentaciones en Europa.

Gutiérrez, quien reside en Barcelona desde hace dos años, utilizó sus redes sociales para lamentar esta resolución negativa, pues le impide trabajar, por lo que canceló dos presentaciones ya programadas.

Le negaron la visa a Madeleine Gutiérrez

Por ello, en un primer comunicado, la mezzosoprano peruana expresó su malestar ante el sistema migratorio, calificando el sucedo como un obstáculo injusto para su desarrollo profesional.

“Me denegaron la visa para seguir cantando, así que de nuevo a empezar todo. Visa para cantar, visa para soñar. (...) Me estresa ser parte del sistema. Me estresa justificar por qué soy buena” , declaró.

De ese modo, la intérprete señaló la dificultad de tener que validar constantemente su talento y trayectoria mediante trámites administrativos para poder ejercer su profesión en el continente europeo.

Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, aclara: No me expulsarán del país

Sin embargo, días después, Gutiérrez aclaró que, si bien carece de un permiso laboral, no será expulsada del país, confirmando además que cuenta con asesoría legal y que sus trámites de residencia siguen su curso regular.

“No me voy a ir de España. Todo está en orden, tengo abogado y todo está gestionándose. (...) Mi frustración viene porque no podré hacer una o dos producciones de ópera al estar los papeles en trámite” , puntualizó.

En ese sentido, agregó: “No es que vaya a abandonar mis sueños. Pero sí es un momento en el que voy a tener que ponerle un poco de pausa, porque no puedo trabajar. [...] me toca un poco estar desde el otro lado del escenario, desde observar”.

¿Qué hará Madeleine Gutiérrez en España sin poder trabajar?

Aunque luego admitió sentirse triste por esta limitación, la hija de Tongo se mostró optimista. “El destino quiere que descanse. Era algo que necesitaba. Ahora podré ver series, cocinar y estudiar más”, afirmó con resiliencia.

Pese a la coyuntura, la carrera de Gutiérrez mantiene su proyección internacional, pues ha sido seleccionada para integrar el cartel de ‘Les Veus del Monestir 2026’, un evento de alta relevancia en el circuito lírico que tendrá lugar en el Monasterio de Pedralbes.

