Este jueves, el personal del Serenazgo de la Municipalidad de Surco intervino la fiesta cumpleañera de Samahara Lobatón, que se realizaba en un condominio multifamiliar, luego de supuestas denuncias por ruidos excesivos, infracción al horario límite y quejas vecinales.

Según 'Magaly TV, la Firme’, el evento, que celebraba los 24 años de la influencer, tenía autorización hasta las 10 p. m., pero se habría prolongado más allá de ese horario, generando molestias entre los vecinos.

Ante las quejas, personal de Serenazgo de Surco llegó al lugar para verificar el cumplimiento del horario y las normas de ruido, consultando con la presidenta del edificio sobre el permiso para el evento.

“La presidenta de la junta vecinal le dijo que Samahara tenía permiso hasta las 10 de la noche. Ya es 10:19 p.m. y me dicen que el tono continúa. Va a venir fiscalización”, apuntó Magaly Medina.

Mientras tanto, en sus historias de Instagram, la ‘influencer’ había mostrado que el evento contaba con un DJ y un dúo musical, lo que sugiere un alto nivel de sonido que probablemente contribuyó a los reclamos.

Vecinos se habrían quejado por la bulla que habría generado al celebrar el cumpleaños de Samahara Lobatón.

Responde a polémica con su ex trabajador Paco Maceda

Hasta el momento, Lobatón no se ha pronunciado en sus redes sociales para aclarar los hechos.

En otro sentido, Melissa Klug, madre de la festejada, y el futbolista Jesús Barco, a pesar de que recientemente anunciaron su ruptura, asistieron juntos. Evitaron responder a las preguntas, retirándose sin ofrecer comentarios.

Samahara Lobatón cumple 24 años, pero serenazgo a su celebración.