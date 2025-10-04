Emocionada y muy contenta, la empresaria Melissa Klug presenció, mediante una videollamada, el nacimiento de su tercer nieto, y el primer varón de la familia, fruto del romance entre su hija Samahara Lobatón y el cantante Bryan Torres.

Por ello, mediante sus redes sociales, Melissa recibió a su nieto Asael Torres Lobatón, quien nació el 3 de octubre de 2025 en Estados Unidos.

En sus redes sociales, Klug compartió una foto del memento, escribiendo el mensaje: “Bienvenido mi primer nieto hombre Asael . Gracias Dios mío están sanitos" , escribió la popular ‘Blanca de Chucuito’ en una de sus historias.

Así fue como Melissa Klug recibió a su tercer nieto | Foto: Instagram

Luego añadió: “Mi corazón explota de felicidad”. Con este nacimiento, la también ‘influencer’ se convierte en abuela de un varón por primera vez, sumándose a sus dos nietas anteriores, Xianna y Ainara.

El nacimiento del menor fue anunciado inicialmente por Samahara en redes sociales, donde compartió imágenes desde la sala de parto. “Bienvenido amor mío. Gracias Dios. Asael Torres Lobatón. 03-10-2025”, fue el mensaje de la 'influencer’.

Por su parte, el padre del bebé, Bryan Torres, se pronunció desde Perú tras presenciar el nacimiento de su hijo mediante una videollamada.

“Todo lo que Dios hace es maravilloso y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos”, escribió Torres, quien se convierte en padre por segunda vez.

Samahara Lobatón compartió el nacimiento de su tercer hijo