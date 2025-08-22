Mediante sus redes sociales, la ‘influencer’ Samahara Lobatón ha revelado que su hija mayo, Xianna, todavía se encuentra en los Estados Unidos junto a su padre, Youna Horna, indicando que el plazo que este tendría con la menor habría finalizado.

Las acusaciones de Samahara llegaron mientras que ella celebraba el décimo mes de su segunda hija, por lo que, ante las preguntas de sus seguidores, Lobatón respondió tajante: “No se dejen engañar de un narcisista que se ‘ahorcó’ cuando lo dejé”.

De ese modo, la hija de Melissa Klug explicó que “necesitaba que sus dos hijas estén juntas” para realizar un festejo, respondiendo a otra usuario quien le consultaba por la ausencia de Xianna. “Es algo que debe de responder el papá del año, la víctima”, añadió.

A finales de julio, Samahara reveló que su hija mayor había viajado a EE. UU. para visitar a su padre, quien compartió los momentos del viaje en sus redes sociales.

Un audio filtrado, sin embargo, reveló que la ‘influencer’ habría extendido el plazo para el regreso de su hija en una semana, un acuerdo que Horna, supuestamente, no ha cumplido.

Samahara Lobatón aclara por qué tiene tres niñeras en casa

En otro momento, Samahara Lobatón ha explicado los motivos de por qué contrató a tres niñeras para la crianza de sus hijas, tal como había confesado en ‘El Valor de la Verdad’, el domingo pasado.

“Cortaron esa parte, así que la voy a explicar 1. Es la señora que limpia y cocina. 2. Es la nana de lunes a viernes de mis hijas. La tercera trabaja de viernes a lunes”, escribió en sus redes sociales.

Tras ello, añadió que, como no tiene familiares que la puedan ayudar con los quehaceres de su hogar, así como la crianza, “su red de apoyo son las maravillosas personas que trabajan en casa con nosotros”, detalló.