La participación de Samahara Lobatón en “El valor de la verdad” ha generado una gran repercusión en su vida, ya que la hija de Melissa Klug acaba de revelar que tras sentarse en el sillón rojo ha recibido amenazas de parte de algunos de los aludidos en su entrevista.

Como se sabe, Samahara Lobatón habló de diversas personas durante su participación en “El valor de la verdad”, por lo que algunos se han sentido aludidos y le han enviado mensajes amenazantes, según dijo la influencer.

“El motivo de este comunicado es manifestar que el día de ayer, durante el programa de televisión EVDLV, brindé declaraciones en una entrevista exclusiva donde respondí a diversas preguntas vinculadas a eventos de mi vida personal y profesional, así como a situaciones de índole familiar y amical ocurridos en los últimos años. Tras la emisión de dicha entrevista, he venido recibiendo amenazas provenientes de algunos de los aludidos en mis declaraciones, situación que rechazo categóricamente”, escribió Samahara Lobatón.

“Quiero dejar en claro que cada una de mis afirmaciones se encuentran debidamente respaldadas con los medios probatorios pertinentes, entre ellos videos, audios, capturas de pantalla WhatsApp y testigos, los cuales, de ser necesario, pondré a disposición de las autoridades competentes por medio de mi abogado, quien tiene indicaciones de proceder en defensa de mis derechos”, agregó.

Samahara Lobatón denuncia que recibió amenazas tras sus confesiones en “El valor de la verdad”. (Foto: Captura de IG)

Cabe recordar que Samahara Lobatón fue la reciente invitada de Beto Ortiz en “El valor de la verdad”. La joven se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida, incluso respondió algunas preguntas que involucraban a Jefferson Farfán, Ivana Yturbe y más.

Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida privada. (Foto: Captura de video)

La hija de Melissa Klug no respondió las 21 preguntas del programa; sin embargo, respondió con la verdad a 18 interrogantes de Beto Ortiz y se llevó un premio de S/20 mil.