Melissa Klug no fue ajena a las declaraciones de Samahara Lobatón en “El valor de la verdad”, donde habló de Jefferson Farfán e hizo algunas confesiones, y compartió en sus redes sociales un mensaje en el que habla de “su hija”.

A través de sus stories de Instagram, la popular ‘Blanca de Chucuito’ publicó un extenso mensaje que ha llamado la atención de todos. Si bien no tiene un destinatario fijo, el post fue compartido después de la participación de Samahara en el sillón rojo.

“Mi hija no es mi reflejo. Ella brilla con luz propia. Mi hija no es una extensión de mí, ella no copia mis silencios, los rompe. No sigue un guion, escribe su propia historia”, señala el inicio del mensaje.

“No quiero que sea como yo. Quiero que sea más libre que yo, más segura que yo, más paciente que yo, más firme que yo, más fiel a sí misma que yo, porque ella no vino a continuar mi historia o repetir mis patrones”, agregó.

Melissa Klug compartió reflexivo mensaje tras las declaraciones de Samahara Lobatón en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de IG)

Cabe recordar que Samahara Lobatón fue la reciente invitada de Beto Ortiz en “El valor de la verdad”. La joven se sentó en el sillón rojo y contó detalles de su vida, incluso respondió algunas preguntas que involucraban a Jefferson Farfán, Ivana Yturbe y más.

Samahara Lobatón reveló que gana S/10 mil en un mal mes como influencer. (Foto: Instagram)

La hija de Melissa Klug no respondió las 21 preguntas del programa; sin embargo, respondió con la verdad a 18 interrogantes de Beto Ortiz y se llevó un premio de S/20 mil.