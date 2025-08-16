¿Sabotaje? Samahara Lobatón enfrenta un serio problema con sus redes sociales. Horas antes de emitirse su participación en ‘El Valor de la Verdad’, donde revelará secretos de la vida amorosa de Jefferson Farfán, Instagram suspendió su cuenta sin previo aviso.

Mediante una cuenta secundaria, con apenas 6 000 seguidores, muy lejos de lo que suele tener, la hija de Melissa Klug compartió el “frustrante” momento que vive, pues es conocido que su trabajo principal depende de los auspicios de publicidad en sus redes.

“¡Por tercera vez! Realmente es frustrante estar en esto. Sabiendo que no he incumplido absolutamente nada y mi cuenta está limpia de informaciones nuevas” , escribió la ‘influencer’ en su publicación.

La hija Abel Lobatón afirmó no haber cometido ninguna infracción, pero no reveló los argumentos que Meta (empresa detrás de Instagram) le dio para emitirle el aviso, por el que tiene hasta 180 días para impugnar, de lo contrario, su cuenta será borrada permanentemente.

Historia de Instagram de Samahara Lobatón

Esta penalidad llega en medio de los rumores de una supuesta censura por parte de Farfán hacia ella y su participación en ‘El Valor de la Verdad’. Sin embargo, Beto Ortiz, conductor del programa, ha confirmado que la emisión se realizará de todos modos.

“La programación continúa tal cual estaba planificada. Este domingo sale ‘El Valor de la Verdad’ de Samahara Lobatón” , dijo el periodista. “ El señor Jefferson Farfán no es director de ‘EVDV’, ni tampoco es editor general de Panamericana TV”, sentenció.

Previamente, el capítulo de ‘EVDV’ con Samahara estuvo a punto de cancelarse, ya que anunciaron de último momento el regreso de la modelo Suheyn Cipriani, quien volvería al al sillón rojo para responderle a su madre. Sin embargo, y aunque se lanzó un promocional, la exreina de belleza canceló su participación.

La edición de ‘El Valor de la Verdad’ con Samahara se transmitirá este domingo 17 de agosto a las 10 p.m. “Nadie nos calla. [Samahara] se sienta en el sillón rojo para disparar verdades que muchos prefieren ocultar”, escribió el programa en redes sociales.

Según los avances, la joven revelará secretos sobre los romances de Jefferson, incluyendo una supuesta relación triple y simultánea del exfutbolista con Darinka Ramírez, Delany López y Xiomy Kanashiro.