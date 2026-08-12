Korina Rivadeneira se pronunció por primera vez públicamente luego de que Mario Hart confirmara el final de su relación. La modelo aseguró que atraviesa esta nueva etapa con tranquilidad y destacó que, pese a la separación, ambos han logrado mantener una relación cordial como padres.

“Estoy tranquila, en paz. Todo tiene un proceso. Al principio es difícil, pero ya todo pasó” , señaló.

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La venezolana también resaltó la actitud que ha tomado Hart en este proceso. “Felizmente, Mario es un hombre maduro, pues llevamos una buena relación por nuestros hijos y eso es lo principal” , explicó. De esta manera, dejó claro que su prioridad actualmente es preservar la estabilidad familiar y mantener un vínculo saludable con el padre de sus hijos.

Rivadeneira contó además que el trabajo y el tiempo dedicado a sus hijos fueron importantes para afrontar la separación. “He tenido mucho trabajo con ‘Me caigo de risa’, eso ayudó mucho, y estar dedicada al cien por ciento a mis hijos” , comentó. La modelo evitó, sin embargo, entrar en detalles sobre las razones que llevaron a la pareja a poner fin a su relación.

Por ahora, Korina tampoco tiene entre sus planes iniciar una nueva relación sentimental. La modelo dejó abierta la posibilidad de encontrar una pareja estable en el futuro, pero señaló que actualmente se encuentra enfocada en su familia y en sus proyectos personales.

Mario Hart confirmó la separación en julio

El pasado 21 de julio, Mario Hart confirmó públicamente que su relación con Rivadeneira había llegado a su fin. Durante el programa Sin+ que decir, el piloto reveló que ambos estaban separados desde enero y que habían decidido tomar caminos diferentes después de varios años juntos.

Hart explicó que la decisión se tomó pensando también en sus hijos y aseguró que ambos intentan mantener la familia unida pese a ya no ser pareja. Incluso contó que continúan compartiendo algunos fines de semana y realizando actividades juntos con sus hijos.

Korina Rivadeneira y Mario Hart el día de su boda civil en Huaral, el 21 de abril de 2017.

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Ahora, con la primera declaración pública de Korina, la expareja parece haber encontrado una manera de afrontar esta nueva etapa sin dejar de lado su rol como padres. “Ya todo pasó”, resumió la modelo, dejando atrás las especulaciones y mostrando una postura de tranquilidad frente al final de su relación.