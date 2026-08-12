Korina Rivadeneira rompe su silencio tras separación de Mario Hart. (Foto: Instagram / @rivadeneirak)
Korina Rivadeneira rompe su silencio tras separación de Mario Hart. (Foto: Instagram / @rivadeneirak)
Por Redacción EC

Korina Rivadeneira se pronunció por primera vez públicamente luego de que Mario Hart confirmara el final de su relación. La modelo aseguró que atraviesa esta nueva etapa con tranquilidad y destacó que, pese a la separación, ambos han logrado mantener una relación cordial como padres.

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