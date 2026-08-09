En una relación de casi diez años, Mario Hart y Korina Rivadeneira se mostraron como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional. De hecho, fruto de su relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de ambos. No obstante, desde hace algunas semanas, la venezolana y el exchico reality han estado en el ojo de la tormenta, tanto de la prensa como de los espectadores, tras confirmarse su separación. A pesar de la situación que atraviesan, ambos volvieron a reunirse para celebrar una fecha muy especial en sus vidas: el cumpleaños de uno de sus pequeños hijos. Esta situación ha generado diversas especulaciones entre sus seguidores, quienes esperan que ambos puedan resolver sus diferencias y lograr una reconciliación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

MARIO HART Y KORINA RIVADENEIRA REAPARECEN JUNTOS TRAS SU SEPARACIÓN

El último fin de semana, Mario Hart y Korina Rivadeneira volvieron a reunirse para celebrar una fecha especial: el cuarto cumpleaños de su hijo, Mario Jr., luego de poner fin a una relación sentimental de aproximadamente diez años. De acuerdo con la publicación del exchico reality, tanto él como la modelo venezolana sorprendieron a su pequeño al disfrazarse de Mario y Luigi, dos de los personajes más icónicos de los videojuegos de Nintendo. Además, cantaron con mucha emoción el tradicional “Happy Birthday”, demostrando el vínculo familiar que mantienen y su compromiso con el bienestar de sus dos hijos.

“4 añotes de mi careloco! Que siempre seas tan feliz y risueño! Eres un niño increíble! Te amo mi locote”, publicó el conductor de televisión junto a una serie de fotografías. En tanto, Korina también utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje dedicado a su hijo, en el que expresó todo el amor que siente por él. “El niño de mis ojos, la luz de mi vida, mi niño que llegó para hacernos más felices, para amarnos y cuidarnos, mi caballerito, que con sus ojos color miel se roba nuestros corazones”, escribió la influencer.

¿POR QUÉ MARIO HART NO SE VOLVIÓ A CASAR CON KORINA RIVADENEIRA?

En el último episodio del podcast de Magaly Medina, Mario Hart se presentó para hablar sobre su situación profesional y sentimental, marcada en las últimas semanas por diversas especulaciones luego de poner fin a su relación con Korina Rivadeneira. En medio de la entrevista, el también conductor de televisión fue consultado sobre las razones que lo llevaron a no contraer nuevamente matrimonio con la modelo venezolana. Como se recuerda, ambos celebraron su matrimonio civil en Huaral el 21 de abril de 2017, el cual fue anulado en noviembre de 2021 debido a irregularidades en las declaraciones de residencia presentadas durante el trámite.

Asimismo, en otra etapa de su vida en la actualidad, el piloto de carreras confesó que la decisión del Juzgado de Familia no afectó su relación con la modelo, por el contrario, tanto él como la influencer afrontaron la situación con tranquilidad y priorizaron el amor que se tenían. Sin embargo, el músico fue enfático en mencionar que, por diversas situaciones a lo largo de estos años, no pudieron concretar la boda religiosa, tema que habían tocado en su momento y estaba pendiente. “Porque para nosotros la anulación del matrimonio no significó nada. Para nosotros nos habíamos casado, para nosotros éramos esposos”, comentó Hart.