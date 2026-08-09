Por Redacción EC

En una relación de casi diez años, Mario Hart y Korina Rivadeneira se mostraron como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional. De hecho, fruto de su relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de ambos. No obstante, desde hace algunas semanas, la venezolana y el exchico reality han estado en el ojo de la tormenta, tanto de la prensa como de los espectadores, tras confirmarse su separación. A pesar de la situación que atraviesan, ambos volvieron a reunirse para celebrar una fecha muy especial en sus vidas: el cumpleaños de uno de sus pequeños hijos. Esta situación ha generado diversas especulaciones entre sus seguidores, quienes esperan que ambos puedan resolver sus diferencias y lograr una reconciliación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.