El programa “Yo soy” inició con sorprendentes castings que traen al escenario a diversos personajes con llamativas historias. Esta vez, el cantante Jorge Heredia llegó al programa de imitación dispuesto a demostrar su talento en el género urbano como Anuel AA, pero no sin antes contar la historia de su travesía de tres días para llegar al Perú desde Bolivia.

El esfuerzo no fue menor, Jorge contó que considera al Perú como una segunda casa y que decidió emprender el largo recorrido desde Bolivia con la ilusión de mostrar su trabajo frente al jurado de “Yo soy”. Su llegada estuvo acompañada de una amplia experiencia en competencias de imitación.

Antes de viajar a Perú, el participante ya había probado suerte en una competencia realizada en el país altiplánico. En aquella oportunidad consiguió ubicarse entre los últimos diez concursantes, experiencia que le sirvió para prepararse y asumir un nuevo desafío en el escenario peruano.

Jorge Heredia llegó al casting con experiencia previa en competencias de imitación y sorprendió al jurado con su caracterización del cantante urbano. (Foto: Captura de video / "Yo soy Perú")

Para esta nueva presentación, Jorge eligió convertirse en Anuel AA, reconocido cantante puertorriqueño de música urbana. Su propuesta incluyó una caracterización inspirada en el artista, con vestuario, accesorios y los gestos que forman parte de su particular estilo.

Desde que apareció en el escenario, el imitador mostró seguridad y personalidad para interpretar al cantante. Jorge acompañó su presentación con movimientos y gestos característicos de Anuel AA, buscando acercarse tanto a su imagen como a su manera de interpretar sus canciones.

Jorge Heredia llegó al casting con experiencia previa en competencias de imitación y sorprendió al jurado con su caracterización del cantante urbano. (Foto: Captura de video / "Yo soy Perú")

Durante la devolución, el jurado de “Yo soy” destacó especialmente el trabajo vocal del participante. Los jueces consideraron que Jorge había conseguido acercarse bastante al estilo de Anuel AA, dándole el pase a la siguiente ronda.

De esta manera, el jurado de “Yo soy” valoró el esfuerzo del participante y lo invitó a una nueva etapa del casting. Cabe resaltar que la nueva temporada del programa asumió el lugar dejado por “Me caigo de risa”, que no logró captar la atención del público.