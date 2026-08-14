Jorge Heredia llegó al casting con experiencia previa en competencias de imitación y sorprendió al jurado con su caracterización del cantante urbano. (Foto: Captura de video / "Yo soy Perú")
Jorge Heredia llegó al casting con experiencia previa en competencias de imitación y sorprendió al jurado con su caracterización del cantante urbano. (Foto: Captura de video / "Yo soy Perú")
Por Redacción EC

El programa “Yo soy” inició con sorprendentes castings que traen al escenario a diversos personajes con llamativas historias. Esta vez, el cantante Jorge Heredia llegó al programa de imitación dispuesto a demostrar su talento en el género urbano como Anuel AA, pero no sin antes contar la historia de su travesía de tres días para llegar al Perú desde Bolivia.

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