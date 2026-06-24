El emblemático programa de imitación y canto “Yo Soy” prepara su regreso a la televisión peruana con el lanzamiento de una una convocatoria nacional y secreta para descubrir a sus próximos participantes.

De ese modo, el equipo de producción de Latina Televisión busca encontrar nuevas voces y personajes en todo el país que logren sorprender tanto al jurado como al público general en esta edición del concurso.

Para formar parte del proceso de selección, según informaron los organizadores del espacio, los interesados tienen que grabar un video realizando su imitación y enviarlo directamente al número de WhatsApp (+51) 964 598 998.

Con esta convocatoria digital, el programa de entretenimiento busca replicar el impacto de sus ediciones anteriores y dar inicio a las actividades previas al regreso del formato de competencia a la programación local.

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