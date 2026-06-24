Con esta convocatoria, el emblemático programa de Latina da las primeras señales de su retorno | Foto: Difusión
Con esta convocatoria, el emblemático programa de Latina da las primeras señales de su retorno | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El emblemático programa de imitación y canto “Yo Soy” prepara su regreso a la televisión peruana con el lanzamiento de una una convocatoria nacional y secreta para descubrir a sus próximos participantes.

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