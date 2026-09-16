El grupo no logró convencer al jurado de ‘Yo Soy’, encabezado por Ricardo Morán, durante la etapa de casting. | Foto: Latina TV (Captura)
El grupo no logró convencer al jurado de ‘Yo Soy’, encabezado por Ricardo Morán, durante la etapa de casting. | Foto: Latina TV (Captura)
Por Redacción EC

Los imitadores del grupo surcoreano BTS quedaron fuera de las galas en vivo de Yo Soy 2026, luego de que el jurado del programa decidiera no seleccionar al septeto durante la ronda de eliminación previa a la etapa en vivo del certamen.

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