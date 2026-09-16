Los imitadores del grupo surcoreano BTS quedaron fuera de las galas en vivo de Yo Soy 2026, luego de que el jurado del programa decidiera no seleccionar al septeto durante la ronda de eliminación previa a la etapa en vivo del certamen.

La agrupación, conformada por Enzo (imitador de Jungkook), Baeron, Abian, Josué, Humberto, Juan y Fernando, había logrado superar la etapa inicial tras organizarse por redes sociales y ensayar durante tres semanas.

Aunque en su primer casting obtuvo el voto positivo de Ricardo Morán y Jely Reátegui, la imitación de la banda de K-pop, que interpretó el tema “Dynamite”, no logró convencer al jurado en esta etapa y quedó eliminada junto a los dúos de Pimpinela y Chino & Nacho.

“Hemos tomado una decisión y les agradecemos a todos, pero ninguno continúa en la siguiente etapa”, comunicó el jurado al dar a conocer el fallo que dejó fuera de competencia a las tres propuestas.

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Pese a esto, los integrantes del conjunto manifestaron que continuarán trabajando en su imitación. “Creemos que es parte de la competencia, quizás detallitos que pulir que el jurado es capaz de observar”, declararon.

La participación de los imitadores en el programa se da en la previa de los conciertos que la banda original de BTS ofrecerá en Lima el 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.

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