Valentina Ferrer confirmó este miércoles su separación de J Balvin después de casi una década de relación. La modelo argentina comunicó el fin del vínculo mediante un mensaje en el que señaló que ambos tomaron la decisión de seguir caminos separados y destacó que continuarán unidos por su hijo Río.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados” , escribió Ferrer, utilizando el nombre de nacimiento del cantante colombiano.

La modelo explicó que la decisión fue consensuada y pidió respeto por el momento familiar que atraviesan. “Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor” , agregó.

Ferrer cerró su comunicado señalando que ambos afrontan el proceso con tranquilidad. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros” , indicó.

Valentina Ferrer confirma ruptura con J Balvin. (Foto: Instagram / @valentinaferrer)

La confirmación llegó después de varios días de especulaciones entre los seguidores de la pareja. El 11 de septiembre, LOS40 Colombia informó sobre los rumores generados por una publicación de Ferrer en TikTok, en la que algunos usuarios interpretaron una canción de desamor, determinados ‘likes’ y el contenido compartido como posibles señales de una ruptura.

Posteriormente, medios colombianos y ecuatorianos señalaron la ausencia de J Balvin en las publicaciones recientes de Ferrer. El último video conjunto localizado en sus perfiles correspondía al 28 de julio. También llamaron la atención las canciones utilizadas por la modelo en algunos de sus videos, entre ellas “Tu Amor”, de La Joaqui; “Te Entiendo”, de Maluma; y “Alguien que Te Amaba”, de Karol G.

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en 2017 durante la grabación del videoclip de “Sigo Extrañándote”, canción incluida en el álbum ‘Energía’. La modelo interpretó en el video a la pareja del cantante. Aunque se conocieron ese año, Ferrer ha situado el inicio sentimental de la relación en 2018.

En 2019, ambos asistieron juntos a los Grammy y comenzaron a mostrarse públicamente como pareja. A comienzos de 2020 confirmaron una primera separación, pero posteriormente se reconciliaron y pasaron parte del confinamiento por la pandemia juntos en Medellín.

En abril de 2021, Ferrer confirmó su embarazo en una producción para Vogue México y Latinoamérica. Su hijo Río nació el 27 de junio de ese año. Desde entonces, ambos han compartido en distintas ocasiones aspectos de su vida familiar y han hablado sobre los cambios que implicó la llegada de su hijo.

La pareja volvió a aparecer junto a Río en una producción de Vogue México en 2023. Durante los años de relación, Ferrer y Balvin mantuvieron parte de su vida sentimental alejada de la exposición pública, aunque compartieron fotografías, viajes y algunos momentos familiares en redes sociales.

La confirmación de la separación se produce después de los cambios registrados en las redes sociales de Ferrer durante las últimas semanas y pone fin a las especulaciones que habían surgido entre sus seguidores.