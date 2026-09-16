Valentina Ferrer confirma su separación de J Balvin. (Foto: Facebook / MTV)
Valentina Ferrer confirma su separación de J Balvin. (Foto: Facebook / MTV)
Por Redacción EC

Valentina Ferrer confirmó este miércoles su separación de J Balvin después de casi una década de relación. La modelo argentina comunicó el fin del vínculo mediante un mensaje en el que señaló que ambos tomaron la decisión de seguir caminos separados y destacó que continuarán unidos por su hijo Río.

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