Peruanos que Suman: Ceferina Durán, la ‘tiktoker’ de Kichki en Huánuco

Para Ceferina Durán nada en la vida fue fácil. Víctima de la época del terrorismo, en la que perdió a su esposo y a dos de sus cuñados, supo salir adelante con sus 5 hijos. Cocinaba, hacía artesanías, cantaba. Cualquier camino era bueno para ganarse el pan de cada día. Su natal Huancapallac, a media hora de la ciudad de Huánuco, es su centro de operaciones desde hace 63 años.

Con su hijo comunicador y con algunos de sus nietos, comenzó a rondar la idea por la cabeza de la familia Durán. ¿Y si grabamos un video? La señora Ceferina, algunos meses atrás, no tenía idea de lo que iba a lograr con ese primer contenido en la red social más viral del momento: TikTok. En el video, Ceferina o, de ahora en adelante, Mamá Shifi, canta un tema de lo que pasó en Monzón, Huánuco, en el año 1989: la muerte de su esposo y dos cuñados de ella.

Ceferina forma parte de ‘Peruanos que Suman’, la campaña emblema de El Comercio y el BCP que visibiliza a quienes contribuyen a construir un mejor Perú.

“Mi hijo, que es comunicador audiovisual, me dijo: “Mami, te vamos a hacer tu TikTok”. Nos fuimos a la sierra, grabamos y salió bonito. La gente también te anima y te dice “¡Felicitaciones, Ceferina, está bien!”. Entonces me siento contenta”.

Desde allí, Mamá Shifi encontró en las redes sociales un refugio para mostrar cada uno de sus talentos: el canto, su facilidad para hablar ante cámaras, el arte que hace con las manos y también su intrepitud y valentía para llegar a lugares que uno creería de difícil acceso. Siempre en Huánuco, siempre en TikTok y últimamente, siempre viral.

Los 20 mil seguidores que hoy tiene en la popular red social son prueba de que su contenido gusta. Lugares turísticos, consejos, demostraciones de expresiones artísticas y culturales huanuqueñas son el contenido que más muestra Mamá Shifi en TikTok. Y su público la acompaña, le comenta y la impulsa a que siga haciendo estos videos. Y ella, que entiende a su audiencia, va a seguir por este camino.

“Yo los invito a que me sigan, que sigan viendo los videos. Yo les voy a hacer conocer sitios que no han visto, que no conocen. Cuando haya movilidad y más platita, me voy a otros lugares. Por acá en Huánuco hay 7 lagunas, truchas de pecho amarillo, muchos atractivos”.

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.