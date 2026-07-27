El esperado regreso de “Yo soy” a la televisión ya tiene fecha confirmada. Luego de generar gran expectativa entre los seguidores del formato, Latina anunció que el programa de imitación vuelve el próximo 8 de agosto, a partir de las 9 p.m., marcando el inicio de una nueva temporada que promete reunir a los mejores imitadores del Perú.

Esta nueva temporada buscará mantener la esencia que convirtió a “Yo soy” en uno de los programas de imitación más exitosos de la televisión. La competencia volverá a poner a prueba el talento de participantes de distintas regiones del país, quienes deberán demostrar no solo un gran parecido físico con sus artistas favoritos, sino también una destacada capacidad interpretativa.

A través de sus redes sociales, Latina anunció la fecha del regreso de “Yo soy” a la pantalla chica con la presencia de Ricardo Morán, Jely Reátegui, Carlos Alcántara y Franco Cabrera. Eso sí, se confirmó que Alicia Mercado ingresará al equipo en lugar de Diana Sánchez.

“Yo soy” anuncia su regreso a la televisión el próximo 8 de agosto. (Foto: Instagram / @latina.pe)

“La reunión secreta de Ricardo, Cachín y Jely tenía una sola misión: anunciar que #YoSoy vuelve este sábado 8 de agosto, a las 9:00 p.m. Prepárate para una nueva temporada con nuevos imitadores, la llegada de Alicia Mercado y muchas sorpresas”, se lee en la publicación compartida por Latina.

Asimismo, también se confirmó un casting secreto programado para el 1 y 2 de agosto, desde las 8 a.m., en Latina. Los postulantes deberán presentarse caracterizados como el artista que desean imitar y preparados para demostrar su talento frente al equipo de selección.

“¿Quieres ser parte de esta historia? Te esperamos en los castings del 1 y 2 de agosto”, finaliza la leyenda de la publicación.

“Yo soy” anuncia su regreso a la televisión el próximo 8 de agosto. (Foto: Instagram / @latina.pe)

La modalidad del casting mantendrá la confidencialidad de los participantes durante el proceso de selección, una estrategia que busca sorprender tanto al jurado como a los televidentes con nuevas voces y personajes.

El anuncio del regreso de “Yo soy” llega después del cierre del formato Grandes Batallas 2026, espacio que fue conducido por Diana Sánchez y Franco Cabrera. En los últimos días, Sánchez confirmó que dejará temporalmente la televisión para regresar a Estados Unidos junto a su esposo y enfocarse en sus proyectos familiares.