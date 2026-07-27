“Yo soy” anuncia su regreso a la televisión el próximo 8 de agosto. (Foto: Instagram / @latina.pe)
“Yo soy” anuncia su regreso a la televisión el próximo 8 de agosto. (Foto: Instagram / @latina.pe)
Por Redacción EC

El esperado regreso de “Yo soy” a la televisión ya tiene fecha confirmada. Luego de generar gran expectativa entre los seguidores del formato, Latina anunció que el programa de imitación vuelve el próximo 8 de agosto, a partir de las 9 p.m., marcando el inicio de una nueva temporada que promete reunir a los mejores imitadores del Perú.

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