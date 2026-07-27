El esperado regreso de “Yo soy” a la televisión ya tiene fecha confirmada. Luego de generar gran expectativa entre los seguidores del formato, Latina anunció que el programa de imitación vuelve el próximo 8 de agosto, a partir de las 9 p.m., marcando el inicio de una nueva temporada que promete reunir a los mejores imitadores del Perú.
El esperado regreso de “Yo soy” a la televisión ya tiene fecha confirmada. Luego de generar gran expectativa entre los seguidores del formato, Latina anunció que el programa de imitación vuelve el próximo 8 de agosto, a partir de las 9 p.m., marcando el inicio de una nueva temporada que promete reunir a los mejores imitadores del Perú.
Esta nueva temporada buscará mantener la esencia que convirtió a“Yo soy” en uno de los programas de imitación más exitosos de la televisión. La competencia volverá a poner a prueba el talento de participantes de distintas regiones del país, quienes deberán demostrar no solo un gran parecido físico con sus artistas favoritos, sino también una destacada capacidad interpretativa.
A través de sus redes sociales, Latina anunció la fecha del regreso de “Yo soy” a la pantalla chica con la presencia de Ricardo Morán, Jely Reátegui, Carlos Alcántara y Franco Cabrera. Eso sí, se confirmó que Alicia Mercado ingresará al equipo en lugar de Diana Sánchez.
“La reunión secreta de Ricardo, Cachín y Jely tenía una sola misión: anunciar que #YoSoy vuelve este sábado 8 de agosto, a las 9:00 p.m. Prepárate para una nueva temporada con nuevos imitadores, la llegada de Alicia Mercado y muchas sorpresas”, se lee en la publicación compartida por Latina.
Asimismo, también se confirmó un casting secreto programado para el 1 y 2 de agosto, desde las 8 a.m., en Latina. Los postulantes deberán presentarse caracterizados como el artista que desean imitar y preparados para demostrar su talento frente al equipo de selección.
“¿Quieres ser parte de esta historia? Te esperamos en los castings del 1 y 2 de agosto”, finaliza la leyenda de la publicación.
La modalidad del casting mantendrá la confidencialidad de los participantes durante el proceso de selección, una estrategia que busca sorprender tanto al jurado como a los televidentes con nuevas voces y personajes.
El anuncio del regreso de “Yo soy” llega después del cierre del formato Grandes Batallas 2026, espacio que fue conducido por Diana Sánchez y Franco Cabrera. En los últimos días, Sánchez confirmó que dejará temporalmente la televisión para regresar a Estados Unidos junto a su esposo y enfocarse en sus proyectos familiares.
Video relacionado con Jazmin en contexto de vacaciones, con una conversación sobre un enfrentamiento importante entre Rosángeles Pinoza y Alissa, integrantes del programa.