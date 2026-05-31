“Yo soy grandes batallas” llegó a su fin con una gran revancha. En esta oportunidad, los imitadores de Raphael y Pedro Infante volvieron a enfrentarse en la última gala; sin embargo, esta vez el imitador del artista español logró consagrarse con una soberbia interpretación del tema “En carne viva”.

El cantante Josué Rivaldo, imitador de Raphael, regresó a esta etapa de la competencia por su revancha y logró llevarse el trofeo de campeón tras superar al intérprete de Pedro Infante, quien le había ganado la gran final hace tan solo una temporada.

El imitador de Raphael eligió cantar el tema “En carne viva” para su última presentación, ganándose el aplauso del jurado y del público de pie. Por su parte, Pedro Infante apostó por la nostalgia con la canción “Cien años”.

El cantante Josué Rivaldo obtuvo su revancha y se coronó campeón de "Yo soy grandes batallas". (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

Al final, ambos se dieron un fuerte abrazo antes que el conductor Franco Cabrera anunciara al campeón. “¡El ganador, el campeón de Yo Soy grandes batallas… Raphael!”, dijo el presentador, provocando el aplauso del público y las lágrimas en el participante que salió victorioso.

Josué Rivaldo celebró su triunfo entre abrazos de sus compañeros de temporada, aplausos del público y del jurado y mucha emoción al recibir su trofeo. Además, se llevó el premio de S/20,000 consolidándose como el favorito del público y cobrándose su esperada revancha.

“Me siento contento conmigo mismo. La verdad es que lo di todo en esta competencia. Yo sabía que tenía un reto muy grande y siento que ha dado sus frutos. Estoy contento con el público que ha confiado en mí y me ha llevado a tener este trofeo en mis manos”, declaró el imitador de Raphael a las redes sociales de Latina.

El cantante Josué Rivaldo obtuvo su revancha y se coronó campeón de "Yo soy grandes batallas". (Foto: Captura de YouTube / "Yo Soy Perú")

Cabe recordar que la jornada final de “Yo soy grandes Batallas” tuvo como protagonistas a cinco participantes. El imitador de Gustavo Cerati se quedó con el tercer lugar, mientras que los intérpretes de Marcelo Motta y Julio Iglesias ocuparon la cuarta y quinta posición de la temporada.