Resumen

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El cantante Josué Rivaldo obtuvo su revancha y se coronó campeón de "Yo soy grandes batallas". (Foto: Instagram / @yosoyperupaginaoficial)
El cantante Josué Rivaldo obtuvo su revancha y se coronó campeón de "Yo soy grandes batallas". (Foto: Instagram / @yosoyperupaginaoficial)
Por Redacción EC

“Yo soy grandes batallas” llegó a su fin con una gran revancha. En esta oportunidad, los imitadores de Raphael y Pedro Infante volvieron a enfrentarse en la última gala; sin embargo, esta vez el imitador del artista español logró consagrarse con una soberbia interpretación del tema “En carne viva”.

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