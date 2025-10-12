El pasado sábado 11 de octubre se llevó a cabo la final de temporada de “Yo soy”, teniendo como ganador al cantante Jesús Zabaleta, quien conquistó al público y jurado con su imitación de Pedro Infante. El intérprete cajabambino fue uno de los más destacados de la temporada.

Al ser anunciado como el ganador, el imitador de Pedro Infante se mostró sorprendido por su conquista y dedicó su victoria a las personas más importantes de su vida.

“Yo le dedico a toda mi familia, en primer lugar, a mi padre que falleció hace tiempo, a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a mis hermanos, mi abuela, a todos ellos que siempre están conmigo”, dijo con el trofeo de campeón en las manos.

Imitador de Pedro Infante resultó ganador de la temporada de "Yo soy". (Foto: Captura de video)

¿Qué ganó el imitador de Pedro Infante?

Tras consagrarse campeón de temporada de “Yo soy”, el imitador de Pedro Infante se llevó a casa el trofeo de campeón, siendo el nuevo ‘monarca’ del título tras Barúa, imitador de Rauw Alejandro.

Asimismo, Jesús Zabaleta se llevó también el premio de 20 mil soles. Por si fuera poco, tanto él como el imitador de Raphael se presentarán en “Yo soy el show”, espectáculo musical con los imitadores consagrados del programa.

Cabe resaltar que “Yo soy” continuará su emisión con una nueva temporada, hecho que confirmaron al final de la reciente gala. Los casting en vivo se emitirán a partir del lunes 13 de octubre en Latina, desde las 9 p.m.