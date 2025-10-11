El conductor de televisión argentino Marcelo Tinelli descartó tener planes de matrimonio con su pareja, la modelo peruana Milett Figueroa, durante su reciente visita a Lima para grabar la segunda temporada de su 'reality’.

Tinelli, que arribó a la capital peruana junto a Figueroa el último miércoles, declaró que, tras su breve ruptura, la relación atraviesa un excelente momento, pero no existen planes inmediatos de boda.

“Yo creo que estamos muy bien así como estamos y seguramente estando bien día a día, los planes van a venir solos” , resaltó el presentador ante la consulta sobre un posible matrimonio.

A su vez, Milett compartió la misma postura, asegurando que están enfocados en su presente. “No tenemos ningún tipo de apuro, estamos disfrutando siempre de la vida , del amor y de la familia sobre todo” , afirmó, agregando que Tinelli es el amor de su vida.

Respecto a su breve ruptura, Tinelli negó que haya sido orquestado como una estrategia de promoción para el reality que graban actualmente y emiten por Prime Video.

“Siempre dicen de todo. Todo el tiempo hablan. Nosotros estamos muy bien”, enfatizó el conductor. “Nosotros no necesitamos promoción de nada. Estamos muy enamorados y muy bien” recalcó.

El propósito central del viaje es iniciar las grabaciones de la segunda temporada del reality ‘Los Tinelli’ en Perú, un país al que el argentino dijo querer “mucho” y del que tiene “muchos recuerdos hermosos”.

De ese modo, Marcelo confirmó la incorporación de Martha Valcárcel, madre de Milett, al programa. “Doña Marthita es la nueva adquisición que tenemos, es como juntar a [Lionel] Messi y [Cristiano] Ronaldo”, comentó.

Por otro lado, consultada por el anillo que Milett portaba, la modelo se mostró reservada, pero confirmó que se trata de un regalo de Tinelli. “Es un detalle con mucho amor… sí es un detalle con mucho cariño” expresó, dejando en claro que no se trata de un anillo de compromiso.