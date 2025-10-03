En medio de la expectativa que generó su inesperada ruptura, Marcelo Tinelli decidió aclarar públicamente los motivos que lo llevaron a anunciar, y luego revertir, el fin de su relación con Milett Figueroa. El reconocido conductor argentino explicó que la separación no tuvo raíces personales, sino que se trató de un impulso que ahora asume como un error.

Tras varios días de especulación y rumores, el presentador de 65 años confirmó que continúa junto a la modelo peruana, con quien mantiene un romance desde hace más de dos años. Con tono autocrítico, reconoció que sus declaraciones precipitaron un malentendido y que, posteriormente, pidió disculpas a Milett. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ MARCELO TINELLI TERMINÓ MOMENTÁNEAMENTE CON MILETT FIGUEROA?

El propio Tinelli reveló que la ruptura no se originó por problemas íntimos con Milett, sino a raíz de un arranque impulsivo. Según explicó, atravesaban días tensos en lo laboral y eso lo llevó a expresar públicamente algo que no guardaba relación con la pareja. “Hubo unos nubarrones en esos días. Ni nada más ni nada menos como todas las parejas”, comentó, al remarcar que no se trató de un conflicto profundo.

El presentador dejó claro que la decisión no fue pensada ni consecuencia de una crisis personal, sino un error de comunicación. Incluso, reconoció que fue él quien se precipitó en hablar de un distanciamiento que, en realidad, no correspondía. En sus palabras, fue un impulso derivado de factores externos y no de la relación en sí misma.

¿CÓMO ASUMIÓ SU RESPONSABILIDAD EL CONDUCTOR ARGENTINO?

Lejos de esquivar culpas, Tinelli señaló que toda la confusión fue producto de su accionar. Con sinceridad, confesó que debió manejar la situación de otra manera y que, en lugar de dar declaraciones apresuradas, lo correcto habría sido dialogar en privado con Milett. “Por eso después le pedí disculpas, porque era algo podríamos haber charlado un poco”, expresó con autocrítica.

Asimismo, subrayó que su pareja no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido. Al reconocer públicamente su error, el conductor buscó enmendar la situación y disipar las especulaciones que surgieron en los medios. Esta actitud, aseguró, formó parte de su intención de resguardar la relación y poner en primer plano la confianza con la modelo peruana.

¿EN QUÉ MOMENTO CONFIRMÓ QUE SIGUE JUNTO A MILETT FIGUEROA?

Pese a que Milett había declarado que el argentino ya era un capítulo cerrado en su vida, Tinelli afirmó que la relación nunca se interrumpió realmente. En diálogo con ‘Teleshow’, confirmó que siguen juntos y que, pese a los rumores, el vínculo permanece sólido. “Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo”, aseguró con firmeza.

Días antes, en su podcast “Estamos de paso”, ya había deslizado la noticia de la reconciliación, negando estar soltero y confirmando que mantiene un noviazgo con la modelo de 33 años. De esta manera, dejó en claro que la pareja atraviesa una etapa estable y que, pese a la breve turbulencia, su romance continúa fortalecido, según informa el diario La República.