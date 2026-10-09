¿Qué pasó realmente? Milett Figueroa confiesa el motivo de su separación de Marcelo Tinelli | Composición EC: @milett / @marcelotinelli
¿Qué pasó realmente? Milett Figueroa confiesa el motivo de su separación de Marcelo Tinelli | Composición EC: @milett / @marcelotinelli
Por Redacción EC

La historia de amor entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegó a su fin, luego de una reconciliación que parecía darles una nueva oportunidad como pareja. La noticia tomó fuerza después del estreno de la segunda temporada de ‘Los Tinelli’, cuando el presentador argentino sorprendió al declarar que estaba soltero. Días después, la modelo y actriz peruana decidió pronunciarse ante las cámaras de ‘Amor y fuego’ y aclaró cuál es su situación sentimental actual. Aunque ambos lograron resolver algunas diferencias pendientes, las dificultades para mantener su romance y los proyectos personales terminaron marcando el rumbo de la relación. A continuación, te contamos qué explicó Milett sobre su separación y cómo quedó su vínculo con el conductor argentino.

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