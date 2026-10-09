La historia de amor entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegó a su fin, luego de una reconciliación que parecía darles una nueva oportunidad como pareja. La noticia tomó fuerza después del estreno de la segunda temporada de ‘Los Tinelli’, cuando el presentador argentino sorprendió al declarar que estaba soltero. Días después, la modelo y actriz peruana decidió pronunciarse ante las cámaras de ‘Amor y fuego’ y aclaró cuál es su situación sentimental actual. Aunque ambos lograron resolver algunas diferencias pendientes, las dificultades para mantener su romance y los proyectos personales terminaron marcando el rumbo de la relación. A continuación, te contamos qué explicó Milett sobre su separación y cómo quedó su vínculo con el conductor argentino.

¿POR QUÉ TERMINARON MILETT FIGUEROA Y MARCELO TINELLI?

La actriz peruana explicó que uno de los obstáculos fue la distancia, pues ambos debían atender sus responsabilidades profesionales. Mientras ella terminó de grabar una novela y trabaja en su proyecto musical, también analiza propuestas teatrales para el próximo año.

“Hemos conversado un montón. Cuando las cosas no funcionan, hay que darle lugar de que cada uno también pueda concentrarse en uno mismo”, manifestó Milett, quien consideró innecesario prolongar una relación que ya no funcionaba como esperaban.

La modelo recordó que apostó por este romance y aseguró que no se arrepiente de lo vivido. “Transformé mi vida, y arriesgo mucho cuando amo”, señaló sobre esta etapa. Pese a que existió un acercamiento reciente para resolver asuntos pendientes, la reconciliación no significó que retomaran su vínculo sentimental, según recoge el diario La República.

¿QUÉ RELACIÓN MANTIENEN ACTUALMENTE MILETT FIGUEROA Y MARCELO TINELLI?

Aunque decidieron tomar caminos separados, Milett dejó claro que no existe una enemistad entre ambos. Según explicó, las conversaciones les permitieron aclarar situaciones pendientes y cerrar esta etapa sin mayores conflictos.

“Está todo muy bien. No hay relación sentimental de alguna manera, pero él cuenta conmigo para lo que necesite y yo puedo contar con él para lo que necesite siempre”, expresó la artista ante las cámaras de ‘Amor y fuego’.

Asimismo, la protagonista de ‘Valentina valiente’ sostuvo que guarda sentimientos positivos por Tinelli y valora las experiencias compartidas durante su romance. Afirmó que está tranquila con su decisión y enfocada en sus proyectos personales. “Estoy feliz y no tengo problema con absolutamente nadie, gracias a Dios”, concluyó, y descartó enfrentamientos públicos entre ambos.

¿QUÉ MUESTRA LA RECIENTE SEGUNDA TEMPORADA DE ‘LOS TINELLI’?

La nueva entrega del docu-reality se estrenó el 30 de septiembre en Prime Video. Esta temporada incluye el viaje de Marcelo Tinelli y parte de su familia a Perú para conocer a los familiares de Milett, especialmente a doña Martha, madre de la actriz.

Los episodios también abordan las tensiones entre los integrantes del clan, los cambios personales de los hijos del conductor y la venta de la residencia familiar en Punta del Este, Uruguay. Aunque el romance entre Tinelli y Figueroa forma parte de la historia, la producción presenta otros conflictos familiares.

La temporada llegó en medio de cambios sentimentales y familiares que volvieron a poner a la pareja bajo la atención pública.

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