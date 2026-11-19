La vida sentimental de Marcelo Tinelli vuelve a ocupar los titulares, esta vez por una noticia que confirma que el conductor argentino ha comenzado una nueva etapa lejos de su anterior relación con Milett Figueroa. Después de varias semanas de especulaciones sobre quién había conquistado nuevamente su corazón, el empresario decidió dejar de lado las incógnitas y reconocer públicamente que está enamorado de otra mujer. Se trata de Ágata Lescano, una entrenadora personal que ha comenzado a compartir protagonismo en su vida. La confirmación llegó acompañada de una publicación en redes sociales, donde Tinelli mostró parte de una salida que disfrutó durante el domingo junto a su nueva pareja. La imagen no pasó inadvertida entre sus seguidores, especialmente porque hasta hace poco su nombre estaba relacionado con la modelo peruana. Ahora, el presentador parece dispuesto a construir una historia diferente y no ha tenido reparos en hablar de su presente sentimental.

Marcelo Tinelli presenta a Ágata Lescano como su nueva pareja

El conductor decidió dar un paso más allá de las fotografías y los rumores cuando participó en una transmisión del canal de streaming de Infobae. Durante la conversación, fue consultado sobre su situación amorosa y respondió sin rodeos que las cosas marchaban favorablemente con la mujer que lo acompaña actualmente.

“Vamos bien... Con mi novia estamos bien”, manifestó Tinelli, dejando claro que el vínculo con Lescano ya no se encuentra únicamente en una etapa de acercamiento. Además, sorprendió al revelar que ambos llevan aproximadamente “un mes y días” juntos, periodo en el que también habría ocurrido una propuesta formal para establecer el noviazgo.

¿Quién es Ágata Lescano, la mujer que conquistó al conductor argentino?

La nueva compañera sentimental del presentador tiene 37 años y desarrolla una carrera vinculada al entrenamiento físico. Lescano es entrenadora personal y también ha destacado en el ámbito deportivo, donde consiguió reconocimiento tras ganar en la categoría bikini fitness.

Su nombre había comenzado a circular en los espacios de espectáculos antes de que Tinelli confirmara públicamente el vínculo. Sin embargo, fue la propia declaración del argentino la que terminó despejando las dudas sobre la naturaleza de su relación. La aparición conjunta en redes sociales y las palabras del empresario terminaron convirtiéndola en uno de los nombres más comentados del entorno del conductor.

La inesperada confesión que Tinelli le hizo a Yanina Latorre

Otra revelación sobre este romance apareció durante la emisión del martes 17 de noviembre de 2026 de ‘Sálvese quien pueda’. En el espacio televisivo, Yanina Latorre contó que había mantenido una conversación privada con el empresario y que aprovechó ese intercambio para preguntarle directamente por los rumores que circulaban sobre su vida amorosa.

La respuesta que recibió fue breve, pero suficiente para confirmar la noticia: “Estoy saliendo con Ágata”. Según relató la conductora, Tinelli también compartió una reflexión acerca de la posibilidad de encontrar a alguien dispuesto a apostar por una relación en esta etapa de su vida. “Que alguien apueste por otro a esta altura es maravilloso en este mundo del ‘cuídate vos’”, expresó el argentino.

¿Qué pasó con Milett Figueroa tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli?

La confirmación del nuevo romance también vuelve a poner sobre la mesa el capítulo que Tinelli compartió con Milett Figueroa. La modelo peruana y el presentador argentino protagonizaron una relación que generó amplio interés mediático, aunque finalmente sus caminos sentimentales tomaron direcciones diferentes.

Mientras el empresario comienza a disfrutar de su vínculo con Ágata Lescano, Figueroa continúa desarrollando sus propios proyectos profesionales. Recientemente, la peruana llamó la atención por su participación en ‘La gran sangre: Ojo x ojo’, producción en la que habló sobre la experiencia de grabar una escena de desnudo junto a Carlos Alcántara. Así, ambos parecen concentrados en nuevas etapas personales y profesionales, mientras la nueva relación de Tinelli se convierte en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino.