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Milett Figueroa, si bien ya rompió con Marcelo Tinelli, aparece en el reality de Amazon del presentador argentino.
Milett Figueroa, si bien ya rompió con Marcelo Tinelli, aparece en el reality de Amazon del presentador argentino.
/ Prime Video
Por Leslie A. Galván

Desde tiempos remotos, los amores ajenos son pasatiempo de la humanidad. Hay algo irresistible en asomarse a la intimidad de otros, en seguir el rastro de sus promesas, sus desencuentros y sus despedidas. Quizá por eso el bullicio sobre la vida de Milett Figueroa pone en primer plano a quien alguna vez fue “la chica reality” de “Esto es guerra”, y ahora lo es desde otra perspectiva, con la serie “Los Tinelli”, sobre la vida familiar de su expareja Marcelo Tinelli. Y cómo no habría de llamar la atención el detrás de cámaras de esta historia, si parece tener los ingredientes de un drama de película, en este caso, con Buenos Aires como escenario y una personalidad de la televisión argentina como galán.

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