En los últimos meses, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han acaparado las principales portadas de los medios de espectáculos, tanto argentino como peruano, debido al fin de su historia de amor. Esta decisión ha generado diversas especulaciones en la prensa, donde han surgido distintas versiones sobre los motivos que la habrían originado. En ese contexto, la modelo peruana decidió romper su silencio y recordar los años que compartió con el popular conductor de televisión argentino, una etapa en la que, según contó, vivió algunos de los mejores momentos de su vida y de la que aún conserva gratos recuerdos. Sus declaraciones no solo reflejan los sentimientos que todavía guarda hacia el productor, sino también su intención de cerrar un ciclo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO MILETT FIGUEROA SOBRE SUS SENTIMIENTOS HACIA SU EXPAREJA MARCELO TINELLI?

En una reciente edición del podcast ‘Al otro lado del miedo’, Milett Figueroa estuvo contando acerca de su vida privada y profesional a lo largo de estos años. Sin embargo, la modelo no estuvo exenta de recibir preguntas sobre su controversial romance con Marcelo Tinelli, una de las figuras más influyentes y populares de la televisión argentina. Al respecto, la exparticipante de programas de competencia aseguró que todavía recuerda con cariño los años que compartió con el presentador y destacó los aprendizajes que le dejó su relación. Inclusive, reconoció la inteligencia y la amplia trayectoria del argentino en el mundo del entretenimiento, dejando en evidencia el aprecio que hasta ahora siente por él.

Eso no es todo, Milett destacó la generosidad de Marcelo al compartir sus conocimientos y reconoció que gran parte de su crecimiento personal estuvo ligado a lo que aprendió a su lado. Esto llevó a que la actriz nacional tomara la decisión de radicar en Argentina para disfrutar plenamente de su relación, una etapa que calificó como una experiencia muy especial. “Han pasado tantas cosas durante esos tres años que voy a tratar de abreviar. En cuanto a mi relación, por supuesto que aprendí un montón de cosas. Aprendí de un hombre que admiro hasta el día de hoy por su inteligencia, por su conocimiento en el mundo del entretenimiento”, dijo al inicio.

“Absorbí mucho, mucho, mucho, porque además él es muy generoso con sus conocimientos y me ha enseñado muchísimo hasta el día de hoy. De esa relación aprendí muchísimo, por eso también me enamoré y decidí quedarme a vivir ese amor en Argentina, que fue hermoso. Arranqué una relación, la viví hermosamente durante tres años y, bueno, decidí volver para seguir con mi trabajo. Ahora estamos solos, pero estamos bien. No tenemos contacto ahora, pero estamos muy bien, la verdad, como dos personas que cerraron un ciclo con amor, un capítulo con amor. Mucho respeto y mucho amor desde los dos lados”, agregó.

¿QUÉ OPINÓ MILETT FIGUEROA TRAS LA DESIGNACIÓN DE LUCIANA FUSTER COMO DIRECTORA DEL MISS GRAND PERÚ?

Tras su designación como nueva directora nacional del Miss Grand Perú, Luciana Fuster recibió muestras de apoyo de sus seguidores, pero también críticas. En medio de las reacciones, Milett Figueroa expresó su respaldo a la modelo peruana en esta nueva etapa de su carrera profesional, durante una entrevista con Trome. De acuerdo con la actriz nacional, la exchica reality tiene el potencial necesario para impulsar la organización y dar mayo visibilidad a las candidatas peruanas en busca de su sueño por participar en un certamen de belleza internacional.

Asimismo, Figueroa consideró que la experiencia se adquiere con el trabajo y rechazó las críticas hacia quienes emprenden nuevos proyectos, por lo que hizo un llamado a dejar de lado los egoísmos y apoyar el talento nacional. “Me parece espectacular lo de Luciana, creo que tiene todo el potencial para utilizar este certamen como una gran exposición para todas las candidatas que tenemos. Luciana Fuster es una gran miss que está preparada, así que le deseo lo mejor. Creo que la experiencia se hace trabajando, así que no hay que ser mezquinos ni tan egoístas con la gente que tiene nuevos proyectos. Somos peruanos”, expresó.

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