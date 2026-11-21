Durante casi diez años, Mario Hart y Korina Rivadeneira se han mostrado como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional. De hecho, fruto de su relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de ambos. No obstante, desde hace algunas semanas, la venezolana y el exchico reality se encuentran en el ojo de la tormenta debido a los diversos señalamientos y entredichos que surgieron tras confirmar su separación. Pese a ello, recientemente ambos acapararon la atención de la prensa luego de que la venezolana protagonizara un beso con el actor Nacho Di Marco durante una obra teatral. La reacción del piloto de autos, quien estuvo presente en el lugar, no pasó desapercibida y sus expresiones no tardaron en generar comentarios en las redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MARIO HART SOBRE EL BESO DE FICCIÓN ENTRE KORINA RIVADENEIRA Y NACHO DI MARCO?

En la última edición de ‘Sin más que decir’, Mario Hart fue consultado sobre el beso de ficción entre Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco durante el estreno de la obra ‘Esta no es otra fiesta de chamba’. De acuerdo con el presentador, la escena lo tomó por sorpresa, aunque aclaró que no sintió celos, pues entiende que forma parte del trabajo de la madre de sus hijos. Sin embargo, confirmó que las cámaras de televisión estuvieron pendientes de su reacción ante el beso, una situación que le incomodó porque esperaba que hiciera algún gesto o mostrara una expresión de sorpresa.

Tras este episodio, Hart contó en el podcast que tuvo la oportunidad de conversar con Korina, con quien lleva separado cerca de diez meses, para preguntarle por qué no le había avisado sobre la escena del beso ni sobre la presencia de la prensa. Ante ello, la venezolana respondió que no esperaba una asistencia tan numerosa de medios de comunicación. Asimismo, con un tono sarcástico, dejó entrever que podría tratarse de una “artimaña” del equipo de producción y señaló que le habría gustado recibir un aviso previo. “Solo que no me lo veía venir y el momento fue incómodo, no por el beso de la obra, sino por las cámaras”, dijo.

¿QUÉ ACORDARON MARIO HART Y KORINA RIVADENEIRA SOBRE SUS FUTURAS PAREJAS?

En una edición de ‘Sin más que decir’, Mario Hart volvió a tocar el tema sobre su vínculo con Korina Rivadeneira y los acuerdos que han tomado como padres de dos pequeños niños. En primer lugar, el conductor de televisión reveló que él y la modelo venezolana acordaron no presentar nuevas parejas a sus hijos hasta estar seguros de que mantienen una relación estable y formal. Sin embargo, dejó en claro que es muy pronto para que esto ocurra, pues se encuentra enfocado en sus proyectos profesionales. Asimismo, el exchico reality manifestó que ambos pudieron afrontar la separación sin recurrir a terapia, logrando sobrellevarla de la mejor manera hasta el momento.

“Si no estamos cien por ciento seguros de que es algo serio, o si solo son salidas casuales, no les presentaremos a nadie a los niños. Hemos hablado sobre la posibilidad de iniciar nuevas relaciones; sabemos que vendrán escenarios distintos, pero mantendremos la madurez necesaria porque actualmente nuestra convivencia es muy cómoda. Gracias a Dios, tenemos una excelente relación. Los chicos no tienen por qué verse afectados por nuestras malas decisiones, errores o por lo que haya pasado entre nosotros. Esa posibilidad está abierta. Si ella conoce a alguien, aunque no creo que sea pronto, está bien. En mi caso, de momento no”, contó Hart.

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