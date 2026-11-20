El dólar estadounidense volvió a avanzar frente al peso mexicano al cierre de la jornada de este viernes 20 de noviembre de 2026. El Banco de México (Banxico) registró un Tipo de Cambio de Cierre de Jornada de $19.1631 pesos por dólar, por encima de los $19.1182 del jueves 19, en una nueva variación de la moneda estadounidense frente al peso.

¿A cuánto cerró el dólar hoy en México?

El tipo de cambio de cierre de jornada publicado por Banxico quedó en los siguientes valores:

Indicador Cotización Dólar al cierre $19.1631 MXN Cierre anterior $19.1182 MXN Fecha Viernes 20 de noviembre de 2026 Variación +$0.0449 MXN Cambio porcentual +0.23%

La cotización corresponde al indicador de cierre de jornada del mercado interbancario, utilizado como referencia para operaciones mayoristas. No equivale necesariamente al precio de compra o venta que ofrecen los bancos al público.

¿Subió o bajó el dólar en México este viernes 20 de noviembre?

El dólar avanzó $0.0449 pesos respecto al cierre del jueves 19 de noviembre, cuando Banxico registró $19.1182. La variación representa aproximadamente un 0.23% de incremento.

Fecha Tipo de cambio de cierre Jueves 19 de noviembre $19.1182 Viernes 20 de noviembre $19.1631 Variación +$0.0449 Variación porcentual +0.23%

El movimiento prolongó el avance de la moneda estadounidense frente al peso mexicano durante la semana, aunque el incremento diario fue más moderado que el observado en la sesión anterior.

¿Cuánto valen 100 y 1.000 dólares en pesos mexicanos?

Con el tipo de cambio de cierre de $19.1631 pesos por dólar, las conversiones quedan de la siguiente manera:

Dólares Equivalencia en pesos mexicanos US$1 $19.16 US$10 $191.63 US$50 $958.16 US$100 $1,916.31 US$500 $9,581.55 US$1,000 $19,163.10 US$5,000 $95,815.50 US$10,000 $191,631.00

Los cálculos se realizan con el tipo de cambio de cierre de jornada. El importe final de una operación en ventanilla puede variar por el precio comercial de cada entidad y sus posibles comisiones.

¿Cuál fue el tipo de cambio FIX de Banxico hoy?

El tipo de cambio FIX publicado por Banco de México para el viernes 20 de noviembre se ubicó en $19.0228 pesos por dólar.

Indicador Cotización Cierre de jornada $19.1631 FIX $19.0228 Fecha 20 de noviembre de 2026

El FIX y el cierre de jornada son indicadores distintos. El primero se determina mediante una metodología basada en cotizaciones del mercado mayorista y se utiliza para determinados compromisos denominados en dólares; el segundo refleja el tipo de cambio de cierre de la jornada interbancaria.

¿Dónde consultar el precio oficial del dólar en México?

Banxico publica los indicadores cambiarios a través de su Sistema de Información Económica.