El dólar estadounidense avanzó frente al peso mexicano al cierre de la jornada cambiaria de este jueves 19 de noviembre, en un movimiento que elevó la cotización de la divisa a poco más de 19 pesos. El Banco de México (Banxico) reportó un Tipo de Cambio de Cierre de Jornada de $19.1182 pesos por dólar, por encima de los $18.8456 registrados el miércoles, lo que refleja una depreciación de la moneda mexicana en la comparación diaria.

¿A cuánto cerró el dólar en México hoy, 19 de noviembre?

El dólar terminó la jornada en $19.1182 pesos mexicanos, de acuerdo con el Tipo de Cambio de Cierre de Jornada publicado en la información estadística de Banco de México.

Indicador Cotización Dólar al cierre $19.1182 MXN Fecha Jueves 19 de noviembre de 2026 Cierre anterior $18.8456 MXN Moneda Peso mexicano (MXN) Divisa Dólar estadounidense (USD) Fuente Banco de México

El indicador de cierre de jornada es una referencia del mercado cambiario mayorista y se determina mediante un promedio ponderado de operaciones dentro de una ventana de observación establecida por Banxico. No necesariamente coincide con el precio al que los bancos o casas de cambio compran y venden dólares al público.

¿Subió o bajó el dólar en México este jueves 19 de noviembre?

El dólar subió frente al peso mexicano. La cotización pasó de $18.8456 el miércoles 18 de noviembre a $19.1182 este jueves, un incremento de $0.2726 por dólar.

Fecha Tipo de cambio de cierre Miércoles 18 de noviembre $18.8456 Jueves 19 de noviembre $19.1182 Variación +$0.2726 Cambio porcentual +1.45%

La variación representa un avance aproximado del 1.45% para el dólar en la comparación entre ambas jornadas. En términos prácticos, se necesitan más pesos mexicanos para adquirir la misma cantidad de moneda estadounidense que el día anterior.

¿Cuánto valen 100 y 1.000 dólares en pesos mexicanos?

Con el tipo de cambio de cierre de jornada de $19.1182 pesos por dólar, estas son las equivalencias de distintas cantidades de la moneda estadounidense:

Dólares Equivalencia en pesos mexicanos US$1 $19.12 US$10 $191.18 US$50 $955.91 US$100 $1,911.82 US$500 $9,559.10 US$1,000 $19,118.20 US$5,000 $95,591.00 US$10,000 $191,182.00

Estos cálculos utilizan el tipo de cambio de cierre como referencia. Si una persona cambia dólares en una sucursal bancaria, una casa de cambio o una plataforma financiera, el importe final puede variar debido a la cotización comercial y a las comisiones aplicadas.

¿Cuál es el tipo de cambio FIX de Banxico hoy?

Además del cierre de jornada, Banco de México publica el tipo de cambio FIX, un indicador utilizado para determinadas obligaciones denominadas en dólares y calculado con base en cotizaciones del mercado cambiario mayorista.

Para el jueves 19 de noviembre, el FIX se ubicó en $19.0270 pesos por dólar.

Indicador oficial Valor Tipo de Cambio de Cierre de Jornada $19.1182 Tipo de cambio FIX $19.0270 Fecha 19 de noviembre de 2026

Ambos indicadores tienen metodologías y usos diferentes. El cierre de jornada refleja una referencia del mercado al término de la ventana de observación correspondiente, mientras que el FIX se calcula bajo el procedimiento establecido por Banxico. Por eso, no deben confundirse al informar el precio del dólar en México.

¿Dónde consultar el precio oficial del dólar en México?

Banco de México publica diariamente los principales indicadores del mercado cambiario a través de su Sistema de Información Económica (SIE), donde pueden consultarse las series históricas, el FIX y el Tipo de Cambio de Cierre de Jornada.

Fuentes oficiales:

La cotización de $19.1182 pesos por dólar corresponde al cierre de jornada del jueves 19 de noviembre de 2026, según la tabla oficial CA18 de Banxico.