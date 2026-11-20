El dólar estadounidense cerró al alza frente al peso colombiano este viernes 20 de noviembre de 2026 y terminó la jornada en $3.508 pesos colombianos, después de avanzar $68 respecto al cierre del jueves, cuando la divisa había cotizado en $3.440. El movimiento prolongó la presión sobre la moneda colombiana y llevó al dólar a superar nuevamente los $3.500 durante la sesión.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este viernes se ubicó en $3.415,10 pesos por dólar, según los datos oficiales del mercado cambiario colombiano. La TRM es un indicador de referencia y no debe confundirse con el precio de cierre de las operaciones del mercado.

¿A cuánto cerró el dólar hoy en Colombia?

El dólar terminó el mercado cambiario de este viernes 20 de noviembre en $3.508 pesos colombianos, de acuerdo con el reporte de cierre de la jornada.

Indicador Cotización Dólar al cierre del mercado $3.508 COP Cierre anterior $3.440 COP Variación diaria +$68 COP Variación porcentual +1.98% TRM vigente $3.415,10 COP Fecha Viernes 20 de noviembre de 2026

El cierre de mercado refleja el precio al que terminó la negociación de la divisa durante la sesión, mientras que la TRM corresponde a una tasa de referencia certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

¿Subió o bajó el dólar en Colombia este viernes 20 de noviembre?

El dólar subió $68 pesos frente al cierre del jueves 19 de noviembre, cuando terminó en $3.440. La cotización pasó a $3.508, lo que equivale a un avance aproximado del 1.98%.

Fecha Precio de cierre Jueves 19 de noviembre $3.440 COP Viernes 20 de noviembre $3.508 COP Variación +$68 COP Cambio porcentual +1.98%

La divisa estadounidense mantuvo una tendencia alcista en el mercado colombiano, mientras la TRM también avanzó frente a su referencia previa.

¿Cuánto valen 100 y 1.000 dólares en pesos colombianos?

Con el dólar a $3.508 pesos colombianos al cierre del viernes 20 de noviembre, estas son las equivalencias:

Dólares Equivalencia en pesos colombianos US$1 $3.508 COP US$10 $35.080 COP US$50 $175.400 COP US$100 $350.800 COP US$500 $1.754.000 COP US$1.000 $3.508.000 COP US$5.000 $17.540.000 COP US$10.000 $35.080.000 COP

Las conversiones son cálculos matemáticos con base en el precio de cierre reportado. Las entidades financieras y casas de cambio pueden ofrecer valores diferentes para sus operaciones de compra y venta.

¿Cuál fue la TRM del dólar en Colombia este viernes 20 de noviembre?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este viernes fue de $3.415,10 pesos colombianos por dólar, de acuerdo con los registros del mercado cambiario y la información publicada en el portal oficial de datos abiertos de Colombia.

Fecha TRM Jueves 19 de noviembre $3.326,96 Viernes 20 de noviembre $3.415,10 Variación +$88,14 Cambio porcentual +2.65%

La TRM subió $88,14 frente al valor anterior, un avance aproximado del 2.65%. Este indicador se calcula con base en operaciones de compra y venta de dólares realizadas por intermediarios autorizados y sirve como referencia para distintas transacciones financieras.

¿Dónde consultar el precio oficial del dólar en Colombia?

La cotización oficial de referencia puede consultarse a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco de la República y los portales oficiales de datos económicos.

La TRM del viernes 20 de noviembre fue de $3.415,10, mientras que el dólar cerró el mercado en $3.508, una diferencia que refleja la naturaleza distinta de ambos indicadores.