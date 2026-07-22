El presentador argentino Marcelo Tinelli dejó entrever una reconciliación con la modelo peruana Milett Figueroa al revelar por error un mensaje cariñoso durante la transmisión en vivo de su ‘streaming’, en Argentina.

El hecho ocurrió mientras el conductor conversaba con su equipo de producción sobre temas de actualidad y fútbol. En ese contexto, Tinelli decidió enviar un saludo en directo a la modelo tras percatarse de que presenciaba la señal, cometiendo un lapsus al leer la comunicación que mantenía con ella en tiempo real.

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“Señores, vamos a la noticia del Mundial... mi única novia extranjera ha sido Milett... justo nos está mirando, le mando un beso a Milett, nos está mirando Milett, me dice ‘¿cómo vas amor mío?’... no, ¿cómo va el programa mío?” , declaró el presentador entre risas.

Tras el comentario, los panelistas le preguntaron por una eventual cita con Figueroa. A lo que Tinelli respondió que elegiría un vino tinto y un regalo, y no descartó que este pudiera ser un anillo, aunque evitó dar detalles sobre la joya.

Asimismo, al ser cuestionado directamente sobre si se encuentra soltero en la actualidad, el presentador prefirió guardar silencio y respondió únicamente con una sonrisa ante las cámaras.

Greisy comenta que planea su boda para fin de año junto a Randolph, destaca que atraviesan una relación estable y feliz, y revela que logró una conciliación sobre la pensión de alimentos para sus hijos.

Por su parte, Figueroa se refirió a su situación con el presentador tras regresar a Lima desde Argentina. En declaraciones para "Amor y Fuego", la modelo aseguró que mantiene una buena relación con Tinelli y afirmó que ambos se encuentran bien.

“No tengo nada que compartirles más allá de que todo está bien… no hemos hablado de otra cosa que no sea el estar bien entre los dos y nada más”, manifestó ante las cámaras de Willax TV.