Al ser cuestionado sobre si se encuentra soltero, el presentador argentino prefirió guardar silencio | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Al ser cuestionado sobre si se encuentra soltero, el presentador argentino prefirió guardar silencio | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El presentador argentino Marcelo Tinelli dejó entrever una reconciliación con la modelo peruana Milett Figueroa al revelar por error un mensaje cariñoso durante la transmisión en vivo de su ‘streaming’, en Argentina.

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