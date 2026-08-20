La modelo Korina Rivadeneira descartó que haya utilizado su matrimonio con Mario Hart para tramitar su residencia legal en el Perú, tras difundir un video en sus redes sociales para responder a las críticas que surgieron sobre su situación migratoria tras el fin de su relación.

“Para los que dicen que gracias a él estoy en Perú, no es cierto. Yo no utilicé ni siquiera el matrimonio ni la convivencia para tramitar algún documento legal”, afirmó la venezolana en una serie de videos que publicó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, detalló que resolvió sus problemas migratorios por “una ley de amparo”, pues ya tenía una “residencia como trabajadora”.

Hart y Rivadeneira se casaron en Huaral en 2017, en medio de una gran polémica por una orden de expulsión migratoria contra la venezolana. Tras años de investigaciones, el Poder Judicial declaró la unión nula y sin efecto legal en noviembre de 2021. No volvieron a contraer nupcias.

Korina Rivadeneira rompe el silencio sobre su separación con Mario Hart y explica que decidió hablar para proteger a sus hijos y aclarar su versión. Afirma que la relación se deterioró por años, que Mario terminó la relación en dos oportunidades y que el quiebre se profundizó tras convertirse en madre.

Por otro lado, a nivel económico, la modelo rechazó que dependía económicamente del piloto, pues trabajaba incluso estando embarazada, y que la manutención del hogar era un compromiso compartido.

“En esta casa, en esta familia, absolutamente todo se paga al 50 %, siempre intenté vivir mi relación en familia como si nosotros fuéramos un equipo. A mí nadie me ha tenido que mantener nunca”, sostuvo.

Respecto a las reacciones del público, la modelo solicitó el cese de comentarios negativos hacia ambos. “No quiero que cambien de dirección el odio que han tenido conmigo hacia él. Solo les pido, por favor, que dejen de atacar, que entiendan que en la vida de todas las personas hay algo que no saben”, declaró.

Finalmente, la exesposa del piloto remarcó que mantendrá en reserva los detalles de la separación para proteger a los hijos en común. “Yo no pienso hablar más, así que por favor les pido que respeten, porque por encima de todo esto están mis hijos, que podrían ver todo esto en el futuro y que de alguna forma les pueda afectar”, concluyó.

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