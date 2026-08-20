La modelo sostuvo que no utilizó su matrimonio con el piloto para obtener beneficios migratorios | Foto: Instagram / Composición EC
La modelo sostuvo que no utilizó su matrimonio con el piloto para obtener beneficios migratorios | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

La modelo Korina Rivadeneira descartó que haya utilizado su matrimonio con Mario Hart para tramitar su residencia legal en el Perú, tras difundir un video en sus redes sociales para responder a las críticas que surgieron sobre su situación migratoria tras el fin de su relación.

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